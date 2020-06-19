В Тверской области по поправкам к Конституции РФ голосуют прославленные спортсмены, депутаты, жители дачных кооперативов

28 июля в Твери на участке, расположенном в средней школе №40, в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ приняли участие тверские спортсмены, участники Олимпийских игр, мастера спорта России международного класса, легкоатлеты Ольга Иванова и Богдан Пищальников.

«Это серьезное решение, поскольку изменения в Конституцию вносятся крайне редко. При этом государство решило спросить мнение о предлагаемых изменениях каждого россиянина», – сказал дискобол, семикратный чемпион России Богдан Пищальников.

Толкательница ядра Ольга Иванова отметила достойную организацию такого масштабного события.

«Сомнений в необходимости проголосовать не было – это один из ключевых моментов для страны. Мы с мужем и наши дети – граждане России, поэтому мы обязаны выполнить свой гражданский долг», – добавила участница Олимпиады-2008 в Пекине.

Активную гражданскую позицию проявляют народные избранники - депутаты Тверской городской думы. В числе проголосовавших 28 июня Максим Жирков, Сергей Денисов, Алексей Арсеньев.

«Очень важно, что предлагаемые поправки дают больше социальных гарантий гражданам России и повышают ответственность государства за их соблюдение, закрепляют незыблемость государственных границ, ответственность за сохранение животного мира и природных ресурсов, обязанность сохранения уникального культурного кода страны», - отметил заместитель председателя Тверской городской думы Алексей Арсеньев.

«Каждый имеет право высказать свое мнение, проголосовать исключительно в соответствии со своими убеждениями, - считает Максим Жирков. - Наиболее важными я считаю поправки об институте семьи, правопреемстве СССР, индексации пенсий».

Общероссийское голосование проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля включительно. 1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Голосование вне избирательных участков - во дворах домов, в дачных кооперативах может проводиться до 21.00.

«Специально для того, чтобы жителям было удобно проголосовать на их дачных участках, наша комиссия совершила на период с 16 по 21 июня выезд и прикрепила всех желающих к своей комиссии. И вот сегодня 28 июня мы голосуем по поправкам в Конституцию РФ. Все меры предосторожности соблюдены - выдаются одноразовые перчатки, маски и ручки, соблюдается дистанция», - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 939 Елена Бородулина.

Жители региона положительно оценили предоставленную возможность проголосовать по месту пребывания в удобное для граждан время, особенно в дачный сезон.

«Я решила прийти на голосование, потому что я гражданин своей страны, люблю свою страну. Мы должны думать о будущем наших детей», - сказала Галина Яковенко, жительница СНТ «Дружба».

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Организовано голосование и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области