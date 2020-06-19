18-летний житель ЗАТО Озёрный Виктор Столбов: уверен, что первый выбор моих сверстников будет правильным

Во всех муниципалитетах Тверской области активно идёт голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На участки приходят целыми семьями, голосуют представители старшего поколения, молодёжь, многодетные родители.

Участие в голосовании приняла мама семерых детей Марина Кузнецова и её старшие дочери – Оксана, Диана и Алина, которая голосовала впервые.

Многодетная мама отметила важность голосования и, в первую очередь, поправок, которые касаются поддержки семей, защиты материнства и детства.

Первый раз в жизни участвует в голосовании 18-летний Виктор Столбовиз ЗАТО Озёрный.

«Это очень важно, особенно когда выбираешь будущее своей страны. Поэтому я готовился к голосованию, изучал поправки, мнения экспертов, беседовал с родителями. Уверен, что первый выбор моих сверстников будет правильным», - отметил Виктор Столбов.

Впервые голосующим – а их в области более 16 тысяч человек – вручаются благодарственные письма за подписью Губернатора Тверской области, а также транспортную карту, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату (для жителей Твери и Калининского района).

За будущее страны и своих внучек на участке №215, расположенном вдеревне ДубровоЗападнодвинского района, проголосовал Вячеслав Иосифович Быков.

«У меня пять внучек подрастают, живут они в разных городах, и я голосовал ради них, ради их будущего. Им жить в нашей стране, и мы должны оставить им обновлённый главный закон государства», - сказал Вячеслав Быков.

Общероссийское голосование проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля включительно. Не дожидаясь основного дня голосования свой выбор сделала председатель Заволжского районного отдела Тверской городской общественной организации «Дети войны»ГалинаСтволыгина.

«Во вносимых изменениях отражаются многие значимые вещи. В частности, важны поправки, касающиеся индексации пенсий, поскольку сама пенсионерка, повышения качества медицинского обслуживания населения, защищенности детей и сохранения природного богатства России», - отметила Галина Васильевна.

1155 участков для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00. Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Голосование вне избирательных участков - во дворах домов, в дачных кооперативах может проводиться до 21.00.

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Организовано голосование и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области