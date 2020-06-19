В Тверской области голосование проходит спокойно и без нарушений - наблюдатели

В России четвертый день идет голосование граждан по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. За четкостью соблюдения всех процедур и норм санитарной безопасности следят общественные наблюдатели. Их корпус сформирован Общественной палатой Тверской области.

В Старицком районе на участках для голосования работают около 180 общественных наблюдателей – представителей политических партий и общественных объединений. Валентина Скачкова выдвинута в наблюдатели Общественным советом при главе Старицкого района. Она наблюдает за ходом голосования на участке № 837.

«На участке для голосования все проходит организовано, четко. Члены комиссии очень доброжелательны, они хорошо знают свое дело. Вы все видите, в каких непростых условиях мы сейчас голосуем, поэтому очень важно соблюдать меры противоэпидемической безопасности. Каждому, кто пришел голосовать, выдаются маски и перчатки, одноразовые ручки. Специальным антисептиком обрабатываются руки, ведется температурный контроль. А безопасную дистанцию соблюдают как члены избирательной комиссии, так и граждане. Сам процесс голосования проходит спокойно и без инцидентов. Обычно в дни выборов на участках очень многолюдно. Но в условиях пандемии все более спокойно. У граждан есть еще несколько дней до 1 июля включительно, чтобы прийти и проголосовать, высказав свое мнение по поправкам к Конституции. Это очень важно для каждого из нас и для будущего нашего государства», – считает Валентина Скачкова.

О своей мотивации к работе общественным наблюдателем на участке № 631 в ЗАТО Озерный рассказала Инна Гонцова, тренер Детско-юношеской спортивной школы, многодетная мама:

«Голосование по поправкам в Конституцию – одно из важнейших событий в жизни страны, от которого зависит ее будущее на ближайшие десятилетия. Нарушения не должны помешать этому процессу, поэтому я приняла решение стать общественным наблюдателем на одном из участков».

Юлия Останина, общественный наблюдатель на участке для голосования № 422 в Конаково, отмечает растущую активность граждан.

«С каждым днем число проголосовавших растет, причем значительно. Например, на третий день голосования на участки пришло в два раза больше людей, чем накануне. В наши обязанности входит следить за порядком в нашей УИК, не допускать каких-либо нарушений. Голосование проходит в полном соответствии с принятыми мерами безопасности», – сказала Юлия Останина.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.