Благодарственными письмами Губернатора Тверской области отмечены 46 полицейских, вернувшихся в Тверь из командировки на Северный Кавказ

Сводный отряд УМВД России по Тверской области вернулся домой из командировки на Северный Кавказ. Службу по охране конституционного порядка и безопасности граждан на территории Северо-Кавказского региона сотрудники тверской полиции несли с ноября 2019 года.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей и личную инициативу, проявленную при выполнении задач повышенной сложности по охране общественного порядка и общественной безопасности, соблюдению законности, прав и свобод граждан на территории Северо-Кавказского региона благодарственными письмами Губернатора Тверской области отмечены 46 профессионалов своего дела.

В задачи участковых уполномоченных, следователей, инспекторов ДПС, кинологов и других сотрудников входили охрана общественного порядка, досмотр транспорта, пересекающего границу Чечни и Ингушетии, проверка граждан, выявление и пресечение попыток переправить через федеральный контрольно-пропускной пункт запрещенные предметы либо контрафактные товары.

На смену коллегам в служебную командировку в Северо-Кавказский регион отправилась ещё одна группа сотрудников органов внутренних дел Верхневолжья, которым предстоит нести службу в течение полугода.

Пресс-служба Правительства Тверской области