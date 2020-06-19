Молодёжь Тверской области приглашают принять участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов»

18 июля в Солнечногорске на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартует Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Принять участие в нём приглашают молодёжь Тверской области.

Зарегистрироваться на форум можно в системе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/. Там же можно подать и заявку на участие в конкурсе проектов на предоставление грантов физическим лицам для реализации социально значимых проектов.

Участников «Территории смысла» в этом году ждет шесть тематических смен: 18-24 июля — Амбассадоры форума; 26 июля- 1 августа — Гражданское общество; 3-9 августа — Политика и сетевые лидеры; 11-17 августа — Вызовы образования; 19 -25 августа — Служение Отечеству; 27 августа-2 сентября — Цифровая экономика.

Также в программе «Диалог на равных», выступление профильного спикера смены, выступление Motive talk, карта дня, нетворкинг и другие мероприятия.

Участвовать в форуме можно из любой точки страны в дистанционном режиме. Совмещение онлайн и офлайн форматов позволит качественно разработать инициативы по развитию государства и общества, а также сформировать молодежные сообщества.

Пресс-служба Правительства Тверской области