В Тверской области число проведённых лабораторных исследований на коронавирус превысило 112 тысяч

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки выписано 4 человека, выздоровевших после коронавируса. Всего 2324 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112803, в том числе за последние сутки их проведено 750.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1132 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 68 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1237
Кимры 534
Конаковский район 306
Лихославльский район 225
Калининский район 182
Ржев 150
Вышневолоцкий городской округ 93
Торжок 70
Максатихинский район 66
Кашинский городской округ 61
Кимрский район 60
Рамешковский район 60
Андреапольский муниципальный округ 58
Бежецкий район 44
Бологовский район 43
Зубцовский район 40
Нелидовский городской округ 30
Старицкий район 29
Торопецкий район 29
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 20
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 18
Сонковский район 17
Лесной муниципальный округ 15
Спировский район 15
Торжокский район 14
Калязинский район 14
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области