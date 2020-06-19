В Тверской области число проведённых лабораторных исследований на коронавирус превысило 112 тысяч

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки выписано 4 человека, выздоровевших после коронавируса. Всего 2324 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112803, в том числе за последние сутки их проведено 750.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3524 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1132 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 68 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1237

Кимры 534

Конаковский район 306

Лихославльский район 225

Калининский район 182

Ржев 150

Вышневолоцкий городской округ 93

Торжок 70

Максатихинский район 66

Кашинский городской округ 61

Кимрский район 60

Рамешковский район 60

Андреапольский муниципальный округ 58

Бежецкий район 44

Бологовский район 43

Зубцовский район 40

Нелидовский городской округ 30

Старицкий район 29

Торопецкий район 29

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 20

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 18

Сонковский район 17

Лесной муниципальный округ 15

Спировский район 15

Торжокский район 14

Калязинский район 14

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например, кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области