Хореографический коллектив из Тверской области получил две награды международного онлайн-конкурса

Народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» завоевал сразу две высокие профессиональные награды международного онлайн – конкурса национальных культур, фольклора и современного искусства.

Конкурс проходил при поддержке Министерства культуры РФ, в прямом эфире YouTube, Instagram и группе ВКонтакте Международного Фестивального движения Md Pride.

Конкурс проходил на семи платформах. Тверской коллектив подал заявки на участие сразу на двух платформах – «Современная хореография, малая форма, 20-25 лет» и «Эстрадный танец, малая форма, 20 – 25 лет».

По решению жюри народному ансамблю эстрадного танца «Фантазия» под руководством Почетного работника культуры и искусства Тверской области Светланы Саламовой присвоено звание лауреата II степени за «Современную хореографию» и звание лауреата III степени за «Эстрадный танец».

Также в рамках онлайн – конкурса пройдет отбор претендентов на участие в национальной Премии MD PRIDE «Гордость страны» и гала – концерте в Государственном Кремлевском Дворце в 2021 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области