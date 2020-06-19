Жители Тверской области могут зарегистрироваться в качестве самозанятых через мобильное приложение

С 1 июля в Тверской области начинает действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Он вводится по инициативе Губернатора Игоря Рудени и направлен на поддержку самозанятых жителей Верхневолжья. Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.

«Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя также поручил подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения указаний Владимира Путина, которые Президент озвучил 23 июня 2020 года в обращении к нации. Глава государства сообщил о новых мерах поддержки в экономике. В том числе речь шла о снижении с 18 до 16 лет возраста, с которого можно получить статус самозанятого.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

В настоящее время в Тверской области порядка 4 тысяч жителей региона относятся к самозанятым. Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности - сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

При фиксации расчётов потребуется указать стоимость и название услуги, указать категорию покупателя (физическое или юридическое лицо). Формирование чека и отправка данных в ФНС будет осуществляться автоматически. Также доступна возможность автоматического списания налоговых платежей по ставке 4 или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.

Презентацию о применении налога на профессиональный доход на территории Тверской области можно посмотреть по ссылке: https://mybusiness69.ru/upload/npd.pdf. Кроме того, доступен обучающий видео-курс на ютуб-канале https://www.youtube.com/watch?v=Zi1WCBIySTg&featu..

Ссылки для регистрации в качестве самозанятых:

Бесплатное мобильное приложение «Мой налог» https://npd.nalog.ru/app/

Кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС России https://lknpd.nalog.ru/auth/login

Уполномоченные банки https://npd.nalog.ru/credit-orgs/

Создание учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг https://www.gosuslugi.ru

Инструкция по применению «Налога на профессиональный доход» на нашем сайте: https://mybusiness69.ru/npd

Подробную информацию также можно узнать по телефону горячей линии для предпринимателей 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области