Многодетная жительница Тверской области Татьяна Колесова: мой голос важен для будущего моих детей

В Тверской области, как и во всех регионах страны, продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. На избирательном участке в школе №3 Твери свой голос отдал председатель Тверской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Олег Толстых.

«Я очень внимательно следил за ходом подготовки к внесению поправок в Конституцию, изучал их. Они должны существенно изменить жизнь не только каждого гражданина, но и укрепить нашу Родину», — сказал Олег Толстых.

Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Все 1155 участков в Тверской области открыты с 8:00 до 20:00.

В числе проголосовавших на избирательном участке в поселке Горняк Вышневолоцкого городского округа – многодетная мама Татьяна Колесова.

«Считаю, что каждый гражданин страны должен проголосовать. Мой голос важен для будущего моих детей», — отметила Татьяна Колесова после голосования.

В память о значимом событии многодетной семье вручили благодарственное письмо от Губернатора Тверской области.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах. Организовано голосование граждан по месту работы.

Голосование вне избирательных участков - во дворах домов, в дачных кооперативах может проводиться до 21:00. О времени месте его проведения соответствующая участковая комиссия информирует граждан заблаговременно. В населенные пункты, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено, в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Голосование организовано и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля.

Такой возможностью воспользовалась 87-летняя жительница Вышневолоцкого городского округа Нина Дмитриевна Шутяева, ветеран труда, вдова ветерана войны. Вместе с комплектом для голосования члены избирательной комиссии передали Нине Дмитриевне благодарственное письмо от главы региона.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

В частности, в Торопецком районе на участки вышли более 130 общественных наблюдателей. По словам Татьяны Симогиной, директора Октябрьской школы, наблюдателя на участке № 1905, участники осознают важность голосования.

«Каждому, кто голосует, выдается «Свидетельство участника общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». Это подчеркивает историческую значимость происходящего события, ведь не каждый год и даже не каждое десятилетие вносятся изменения в основной закон государства», – считает Татьяна Симогина.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.



Пресс-служба Правительства Тверской области