В Тверскую область прибывает первый в 2020 году круизный теплоход

В Тверской области открывается сезон круизной навигации. 27 июня у берегов Твери причалит теплоход «Александр Бенуа». Его пассажиры совершат экскурсию по Твери, туристическим объектам города.

19 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. В том числе, на территории Верхневолжья при соблюдении санитарных требований возобновляется посещение музеев, бронирование мест в гостиницах.

Разрешено посещение музеев индивидуальными посетителями и экскурсионными группами не более 5 человек. Возобновляется проведение пешеходных экскурсий по городу и в парковых зонах музеев группами численностью не более 10 человек.

От Министерства туризма Тверской области все пассажиры первого в этом году круизного теплохода получат в подарок путеводители и тематические туристические карты, чтобы совершить самостоятельную экскурсию по городу.

Гостей готовы принять Тверской императорский дворец, музей фотографии «Искра», музей тверского быта. Местом притяжения для круизных туристов уже многие годы является Тверской ботанический сад.

Также туристы могут отправиться на пешеходную прогулку по Твери с экскурсоводом. В сложившихся санитарно-эпидемиологических условиях экскурсии пройдут в мини-группах. К работе с круизными туристами подготовлено достаточное количество экскурсоводов, чтобы все желающие смогли познакомиться с городом в сопровождении гида.

30 июня первый в этом году теплоход встретит Калязин. Во время стоянки для желающих проведут экскурсию по городу с посещением музея «Волгари», рассказывающего удивительную историю Тверской Атлантиды. Калязин входит в программу 3,4,5-тидневных круизных маршрутов по Тверской области, а также в туры выходного дня.

Пресс-служба Правительства Тверской области