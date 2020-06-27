Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июня 2020 г.

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В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса почти в три раза превысило заболевших
- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 52 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки выписан 141 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2320 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112053, в том числе за последние сутки их проведено 1654.
- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1084 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 67 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1216
Кимры 533
Конаковский район 305
Лихославльский район 224
Калининский район 176
Ржев 148
Вышневолоцкий городской округ 90
Торжок 69
Кимрский район 60
Кашинский городской округ 61
Рамешковский район 60
Максатихинский район 59
Андреапольский муниципальный округ 57
Бежецкий район 42
Бологовский район 43
Зубцовский район 40
Нелидовский городской округ 30
Старицкий район 29
Торопецкий район 28
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 19
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 16
Торжокский район 14
Спировский район 14
Калязинский район 12
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 4
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области