Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 27 июня 2020 г.

В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса почти в три раза превысило заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 52 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки выписан 141 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2320 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 112053, в том числе за последние сутки их проведено 1654.

- Всего на настоящее время в регионе подтвержден 3471 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1084 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 67 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1216

Кимры 533

Конаковский район 305

Лихославльский район 224

Калининский район 176

Ржев 148

Вышневолоцкий городской округ 90

Торжок 69

Кимрский район 60

Кашинский городской округ 61

Рамешковский район 60

Максатихинский район 59

Андреапольский муниципальный округ 57

Бежецкий район 42

Бологовский район 43

Зубцовский район 40

Нелидовский городской округ 30

Старицкий район 29

Торопецкий район 28

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 19

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 16

Торжокский район 14

Спировский район 14

Калязинский район 12

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 4

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области