На трассе М-11 на время проведения церемонии открытия мемориала «Погибшим при защите Отечества» перекроют движение

27 июня 2020 года состоится открытие мемориала «Погибшим при защите Отечества». Он расположен на 561-м км трассы М-11 «Нева» по ходу движения из Санкт-Петербурга в Москву. На время торжественной церемонии с 12.30 до 12.40 на 561 километре трассы будет остановлено движение автомобилей.

Место для мемориала выбрано не случайно. Здесь, недалеко от площадки отдыха на 561-м км, в Мясном Бору в Новгородской области бойцы Волховского фронта в тяжелых сражениях сдерживали врага в 1942 году. Главная скульптура памятника - традиционный образ воина-защитника высотой более трех метров.

На противоположной стороне трассы установлен придорожный киот с мозаичными образами Новгородской Божьей Матери «Знамение» и Александра Невского.

Для проезжающих предусмотрена возможность развернуться на трассе, чтобы посмотреть памятник, а потом киот. По ходу движения из Санкт-Петербурга в Москву, переехать на другую сторону можно на развязке на 545 км, через 16 километров от площадки. По направлению из Москвы в Санкт-Петербург через 13 км от мемориала, за рекой Кересть также предусмотрен разворот.

Пресс-служба Правительства Тверской области