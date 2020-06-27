Игорь Руденя поздравил ржевитян с Днём города

27 июня жители Ржева отмечают День города. В 2020-м году муниципальному образованию исполняется 804 года. С этим событием ржевитян, руководство города поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«На протяжении столетий Ржев, город-воин, всегда стоял на защите нашей Родины. Мы никогда не забудем о Ржевской битве и ее важной роли в достижении Великой Победы. Символом нашей памяти станет величественный мемориал Советскому солдату, воздвигнутый рядом с городом воинской славы», - отмечено в приветствии от Игоря Рудени.

Сегодня идут последние приготовления к торжественному открытию мемориала. Инициатива его сооружения принадлежит ветеранам, в том числе тем, кто участвовал в боях под Ржевом. Идея была поддержана Президентом России, Союзным государством, Российским военно-историческим обществом.

Строительство мемориала началось в 2019 году, он возводился на пожертвования. Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Пресс-служба Правительства Тверской области