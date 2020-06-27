Губернатор Игорь Руденя поздравил молодое поколение Тверской области с Днём молодёжи

27 июня в Российской Федерации традиционно отмечается День молодёжи. С праздником молодое поколение Тверской области поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Молодежь обладает огромным созидательным потенциалом и от его реализации зависит будущее Верхневолжья и всей России. В Тверской области по праву гордятся достижениями наших юных жителей, чьи таланты, энергия и активная гражданская позиция уже сегодня укрепляют славу региона на российском и международном уровне. Сегодня молодые люди имеют самые широкие возможности для развития и выбора своего жизненного пути, реализации способностей и знаний», - отмечено в поздравлении Игоря Рудени.

Накануне праздника Игорь Руденя провёл онлайн-встречу с выпускниками Тверской области, получившими золотую медаль «За особые успехи в учении».

На встрече глава региона подчеркнул, что, в первую очередь, к молодым людям, которым предстоит решать масштабные общенациональные задачи, обращены поправки в Основной закон государства, голосование по которым проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля включительно.

В Конституции РФ закрепляются нормы о том, что формирование условий для воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения – это абсолютный приоритет государства.

В этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина для повышения доступности бесплатного высшего образования для молодёжи, в региональных вузах России выделено более чем 11 тыс. дополнительных бюджетных мест.

Планируется, что только по целевому набору в текущем году в высшие учебные заведения Тверской области смогут поступить более 540 тверских выпускников.

По инициативе Президента РФ статус самозанятого в России теперь смогут получить граждане не с 18 лет, а с 16 лет. Это позволит талантливым молодым людям при поддержке государства уже со школьной скамьи реализовать предпринимательскую инициативу и начать собственное дело.

Пресс-служба Правительства Тверской области