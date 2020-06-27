27 июня в Тверской области в 8:00 открылись участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

27 июня продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации во всех регионах страны, включая Тверскую область. Все участки для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00, перед началом работы все они были продезинфицированы.

В Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации активно принимают участие представители научного сообщества, Общественной палаты Твери, депутатского корпуса.

Накануне в областном центре проголосовал проректор по воспитательной и социальной работе Тверского государственного технического университета Александр Иванников, который отметил активность современной молодежи и интерес к голосованию за поправки в Основной закон страны.

«Сейчас наблюдается повышенное внимание молодежи к патриотическим проектам. Мы видим, что молодежь хочет узнавать историю своей страны, своих предков и героев, малой родины, стремится сохранить историческую правду. У молодежи формируется новое отношение к такому понятию как патриотизм, и именно это новое отношение станет основой для развития России, благополучного будущего нашей страны», - сказал представитель ТвГТУ.

По мнению председателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Твери Павла Волкова, каждому гражданину страны необходимо высказать свою позицию по поправкам в Конституцию.

«Принятие поправок окажет влияние не только на нашу жизнь, но и на жизнь наших детей. Если ты хочешь, чтобы твоя страна развивалась, необходимо прийти и проголосовать», - считает Павел Волков, который также стал участником Общероссийского голосования.

На одном из участков Твери проголосовал депутат Тверской городской Думы Дмитрий Гуменюк.

«Нынешняя Конституция было принята 25 лет назад, а за это время мир вокруг существенно поменялся. Поэтому и Основной документ страны должен соответствовать современным реалиям, современным запросам общества. Лично мне импонируют изменения, которые закрепляют минимальную оплату труда на уровне прожиточного минимума. Это даст большой толчок для развития экономики, для выхода из тени бизнеса, для выравнивания конкуренции между бизнес-игроками. На мой взгляд, это очень важные стратегические решения», - отметил Дмитрий Гуменюк.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля включительно. В Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах. Организовано голосование граждан по месту работы. В населенные пункты, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено, в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области