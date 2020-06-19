Игорь Руденя поздравил золотых медалистов Тверской области с отличным окончанием школы

26 июня Губернатор Игорь Руденя поздравил с окончанием школы выпускников Тверской области, получивших золотую медаль «За особые успехи в учении». На связи с главой региона были 22 медалиста из Твери, Торжка, Удомли, Старицы, Селижарово, Ржева, Фирово, Вышнего Волочка, Кашина, Кимр, Нелидовского городского округа и Западнодвинского района.

«В успехе каждого из вас есть не только ваша заслуга, но и заслуга ваших родителей, учителей и наставников.Тверская область гордится вами. Желаю вам достойно сдать единые государственные экзамены, поступить в учебное заведение, о котором вы мечтаете, и в дальнейшем поддерживать тот «золотой стандарт», который вы уже задали в своей жизни», - обратился к выпускникам Игорь Руденя.

Всего в этом году в тверском регионе золотой медали удостоены 719 выпускников из всех муниципалитетов Тверской области. Это на 214 человек больше, чем в 2019-м году.Имена каждого будут занесены в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья».

Выпускники, особенного, 2020 года поблагодарили главу региона за предоставленную возможность поздравить друг друга с окончанием школы, пообщаться, а также поделились с Губернатором своими планами на будущее.

Многие вчерашние школьники планируют пойти по стопам своих родителей – стать врачами и педагогами, а после получения образования – вернуться в родные города.

Так, выпускница средней школы № 2 п. Селижарово Арина Березина собирается, как мама,получить профессию учителя начальных классов и работать в родной школе.

Также тверские выпускники мечтают стать военными, специалистами-международниками, связать свою жизнь с космосом, IT-сферой и нефтегазовой промышленностью.

В этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина для повышения доступности бесплатного высшего образования для молодёжи, в региональных вузах России выделено более чем 11 тыс. дополнительных бюджетных мест.

Планируется, что только по целевому набору в текущем году в высшие учебные заведения Тверской области смогут поступить более 540 тверских выпускников.

Такой возможностью воспользовалась выпускница Неклюдовской СОШ им. В.А. Русакова Нелидовского городского округа Марина Назарова, которая выбрала для поступления педиатрический факультет Тверского государственного медицинского университета.

На встрече обсуждался вопрос увеличения бюджетных мест по ряду специальностей гуманитарного профиля. Его главе региона адресовали выпускницы средней школы № 34Твери Маргарита и Яна Шебановы.

Выпускница тверской средней школы с углубленным изучением математики № 17Дарья Зайцева озвучила предложение о расширении сотрудничества Твери с Российским советом олимпиад школьников для того, чтобы сделать областную столицу одной из площадок проведения Всероссийских олимпиад школьников.

Глава региона эту инициативу поддержал и отметил, что вопрос будет проработан.

Сегодня, как подчеркнул Игорь Руденя, возможности реализации потенциала молодёжи значительно расширяются.

По инициативе Президента РФ статус самозанятого в России теперь смогут получить граждане не с 18 лет, а с 16 лет.Это позволит талантливым молодым людям при поддержке государства уже со школьной скамьи реализовать предпринимательскую инициативу и начать собственное дело.

26 июня своё совершеннолетие отмечает одна из участниц встречи – выпускница средней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики № 17 Твери Анна Слёзкина. Глава регионапоздравилименинницу.

«Это не просто день рождения, с этого дня Вы получаете новые права, в том числе появляется возможность принимать участие в голосовании. Сегодня проходит уникальное голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации. Голос каждого жителя нашего региона важен», - сказал Игорь Руденя.

«Приятно, что мне выпал такой шанс – получить поздравление от Губернатора и считаю, что участие в голосовании должен принять каждый житель. Рада, что сама смогу сделать это», - сказала Анна Слёзкина.

По словам Губернатора, историческим событием для страны является внесение поправок в Основной закон нашего государства, изменения обращены, в первую очередь, к молодым людям, которым предстоит решать масштабные общенациональные задачи.

В Конституции закрепляются нормы о том, что формирование условий для воспитания и всестороннего развития подрастающего поколения – это абсолютный приоритет государства.

Пресс-служба Правительства Тверской области