В Ситуационном центре Общественной палаты Тверской области рассказали об обращениях общественных наблюдателей с мест голосования

В Общественной палате Тверской области с 25 июня работает Ситуационный центр общественного наблюдения за общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Сегодня с общественными наблюдателями на местах взаимодействуют члены региональной Общественной палаты Ольга Бокова и Андрей Архипов.

Как отметила Ольга Бокова, Общественная палата отслеживает ход голосования на территории всей области. К работе на участках с направлениями от палаты приступили 6083 наблюдателя.

«На горячую телефонную линию Ситуационного центра вчера и сегодня с утра поступило более 50 обращений. Пока они касаются в основном организации и отладки механизма взаимодействия наблюдателей и участковых комиссий: где-то вчера с утра были заминки с выдачей наблюдателям средств индивидуальной защиты, которые незамедлительно разрешались, где-то наблюдатели не были обеспечены специальным блокнотом со стандартами наблюдения, где-то к открытию помещений избирательных участков не подошли наблюдатели. Утрясались и согласовывались графики участия наблюдателей в выездных мероприятиях участковых комиссий, голосовании непосредственно на участках», – рассказала Ольга Бокова.

Она также подтвердила готовность мобильной группы Ситуационного центра к оперативным выездам на участки в случае поступления оттуда сигналов о нарушениях.

«Состав мобильной группы в этом году значительно укреплен: с нами работают Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Александровна Егорова и ее общественные помощники во всех муниципальных образованиях. Корпус общественных наблюдателей готов обеспечить законность при проведении общероссийского голосования на территории нашей области», – сказала Ольга Бокова.

Член Общественной палаты Тверской области Андрей Архипов сегодня сам принял участие в общероссийском голосовании, а также как наблюдатель посетил несколько участков и мобильный пункт голосования в Московском районе Твери.

«Все организовано очень четко, уверенно работают члены участковых комиссий, так что на участок можно и нужно прийти – это безопасно, удобно и комфортно», – поделился впечатлениями Андрей Архипов.

Он сообщил, что на участках размещена информация по соблюдению норм санитарной безопасности и реализованы все предписанные требования по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

«На всех участках, которые я посетил, работали наши наблюдатели. На этом этапе голосования они отдельно смотрят за тем, как обеспечивается сохранность бюллетеней, как используются сейфы, как туда кладутся бюллетени, как все это опечатывается и сдается на охрану. В ситуационный центр поступает много фотографий и видео от наших наблюдателей, которые фиксируют эти процессы», – сказал Андрей Архипов.

Сотрудники Ситуационного центра постоянно в течение дня выходят на связь с наблюдателями в муниципальных образованиях. Каждый, кто столкнулся с нарушением в ходе голосования, может сообщить об этом по телефону горячей линии (4822) 32 11 42.

Общественная палата Тверской области