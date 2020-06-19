В Тверской области возобновлены тренировки в спортивных школах и секциях

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В Тверской области снято ограничение на посещение физкультурно-оздоровительных комплексов и организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Это позволило возобновить тренировки в детских и юношеских спортивных школах и секциях, в том числе платных групп и организаций дополнительного образования.
19 июня Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление об отмене с 20 июня отдельных ограничений.
В том числе, разрешено проведение физкультурных и тренировочных занятий, а также посещение спортивных площадок на открытом воздухе.
Также возобновлено проведение тренировочных занятий для спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации, сборных команд Тверской области и профессиональных спортивных клубов региона на спортплощадках, в спортивных залах и сооружениях. Благодаря этому свою первую тренировку 22 июня на стадионе «Юность» провел футбольный клуб «Тверь».
С 24 июня 2020 года допускается посещение физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и организаций, занимающихся спортивной подготовкой граждан. Работа возобновляется при условии соблюдения всех методических рекомендаций. Это ежедневная термометрия сотрудников и посетителей, дезинфекция помещений, постоянное использование средств индивидуальной защиты и антисептиков, соблюдение социальной дистанции, установления специального режима допуска и нахождения на объектах.
На основании постановления Губернатора Тверской области региональным Комитетом по физической культуре и спорту был выпущен приказ «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области». В документе говорится о возобновлении во всех спортивных учреждениях, подведомственных Комитету, тренировок.
Пресс-служба Правительства Тверской области