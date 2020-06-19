По приглашению Президента России Владимира Путина в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области планируется участие Президента Республики Беларусь

По приглашению Президента России Владимира Путина в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области запланировано участие Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Открытие мемориала Советскому солдату в Тверской области состоится 30 июня. Об этом сообщают РИА Новости.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Президент Беларуси Александр Лукашенко, скорее всего, примет приглашение главы российского государства встретиться на открытии мемориала под Ржевом 30 июня.

О том, что сам Президент России Владимир Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, созданного возле деревни Хорошево Тверской области в память о красноармейцах, погибших в боях Великой Отечественной войны, стало известно 23 июня.

Инициатива создания мемориала принадлежит ветеранам, в том числе участникам боев под Ржевом. Идея была поддержана Президентом России, Союзным государством, Российским военно-историческим обществом. Строительство мемориала началось в 2019 году, он возводился на пожертвования.

«Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение масштабного комплекса завершено в апреле 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение отложить церемонию открытия.