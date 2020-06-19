Сенатор от Тверской области Андрей Епишин принял участие в Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Представитель Тверской области в Совете Федерации РФ Андрей Епишин принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Свое законное право парламентарий реализовал в Твери на избирательном участке № 933.

«Поправки к Конституции носят ярко выраженный социальный характер, они направлены на обеспечение интересов граждан, повышение уровня благополучия каждого человека. Особо подчеркну: участие в голосовании по поправкам в Основной закон российского государства - историческое событие. И очень важно каждому из нас исполнить гражданский долг и выразить мнение во имя лучшего будущего нашей Родины, нашей великой России», - отметил Андрей Епишин.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Всего с 25 июня по 1 июля в Тверской области с 8:00 до 20:00 открыты 1155 участков для голосования. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах. Организовано голосование граждан по месту работы.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Все помещения проходят дезинфекцию перед началом работы и по завершении дня, к работе привлечены сотрудники МЧС.

Голосование вне помещений также проводится в указанный период, о времени и месте его проведения соответствующая участковая комиссия информирует граждан заблаговременно. Голосование организовано и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года.

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

Впервые голосующим – а их в области более 16 тысяч человек – вручаются благодарственные письма за подписью Губернатора Тверской области, а также транспортная карта, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области