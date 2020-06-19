Перевозчики Тверской области, работающие на железнодорожном и водном транспорте, могут получить государственную поддержку

Пассажирские перевозки на железнодорожном и водном транспорте включены в перечень пострадавших отраслей в условиях распространения коронавируса. Перевозчики Тверской области могут получить предусмотренные государствомльготы и меры поддержки.

Узнать о всех доступных мерах поддержки предприниматели региона могут на сайте Центра «Мой бизнес» https://mybusiness69.ru, а также на портале сохранибизнес69.рф.

На региональном уровне также принимаются меры по обеспечению стабильности экономической ситуации. По инициативе Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов мер поддержкиэкономики Верхневолжья.

Особое внимание уделяется малому и среднему предпринимательству. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

23 июня 2020 года Президент Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки в экономике. По итогам обращения главы государства Игорь Руденя дал ряд поручений.

Губернатор отметил решение Президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет. Поручено при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения указаний Владимира Путина.

Игорь Руденя также подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. Это позволит возобновить работу ряду предприятий.

С 24 июня открылись предприятия общественного питания, ярмарки, объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы, стоматологические клиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Также с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.



Пресс-служба Правительства Тверской области