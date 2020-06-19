В ходе голосования по поправкам к Конституции РФ активную гражданскую позицию демонстрируют врачи Тверской области

26 июня в Тверской области наряду со всей страной продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Активными участниками голосования стали медики Верхневолжья.

С 25 июня по 1 июля открыты 1155 участков для голосования. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Своё право голоса уже реализовали главный врачиРамешковской ЦРБ Сергей Сапожников, Торжокской ЦРБ Игорь Выжимов Калининской ЦРБ Александр Харченко, руководители клинической больницы скорой медицинской помощи Константин Шахматов, Областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной Людмила Гребенщикова, детской городской клинической больницы №1 Ольга Устинова, родильного дома №2 Тамара Васина, городской больницы ЗАТО Озёрный Светлана Васильева.

Активно голосуют и руководители высших учебных заведений Твери.

«Наши преподаватели, сотрудники и студенты никогда не были в стороне от обсуждения важных государственных вопросов, они всегда активны, ясно выражали свою гражданскую позицию, и я глубоко убеждён – так будет и сейчас», - отметил ректор Тверского государственного технического университета Андрей Твардовский, который посетил участок для голосования утром 26 июня.

Четкую организацию процесса голосования отметил проголосовавший сегодня с утра отец Леонид Водолазский, директорТверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя свт. Тихона Задонского.

Организовано голосование граждан по месту работы. В Твери Общероссийское голосование на рабочем месте проводится более чем в 70 организациях, предприятиях и учреждениях.

Жители региона могут проголосовать, не выходя из дома. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года (обращение голосующего может быть передано, в том числе при содействии других лиц).

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции все участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.Санитарную обработку помещений проводят сотрудники МЧС дважды в день.

В Верхневолжье голосующим впервые вручается благодарственное письмо от имени Губернатора Тверской области, а также транспортная карта, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Памятные подарки предусмотрены также для всех проголосовавших граждан. Это магниты, свидетельство участника голосования и ручки.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области