В Тверской области до 4,5% снижены ставки по льготным кредитам для предпринимателей

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области снизил на 1% ставки на свои основные кредитные продукты. Теперь для предпринимателей региона доступны льготные кредиты по ставке 4,5% по программам «Доверие», «Стандарт», «Приоритет».

Подробнее о получении льготных кредитов можно узнать на сайте Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тверской области http://fondtver.ru.

Губернатор Игорь Руденя считает: важно усиливать поддержку предпринимателей, обеспечить стабильную работу предприятий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Выделяются денежные средства, выдаются льготные кредиты, предоставляются госгарантии, реализуются другие меры», – отметил Игорь Руденя.

По инициативе Губернатора в регионе поэтапно введено три пакета мер поддержки в экономике.

В период сложившейся эпидемиологической ситуации в Тверской области была обеспечена деятельность ключевых отраслей региональной экономики, что позволило сохранить рабочие места более чем для 435 тысяч жителей области – это 91,5% от занятых в экономике. Перечень системообразующих предприятий Верхневолжья расширен до 229 единиц.

Предприятия подали в налоговую службу свыше 10500 заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. Осуществлены выплаты на 371,3 млн рублей. Получен 161 льготный кредит на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. Реализована 441 заявка на кредитные каникулы – отсрочку по займам банков на полгода.

По программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области выдано 16 займов на 6,5 млн рублей.

Принято решение о введении на территории региона специального налогового режима для самозанятых граждан и о предоставлении дополнительных мер поддержки. Это субсидии по налогу на имущество для гостиниц, а также торговых центров, которые снизили арендную плату для предпринимателей, работающих в данных центрах.

В туризме предусмотрены субсидии юридическим лицам для возмещения затрат по организации туристских поездок школьников по Тверской области и другие меры.

В целом на обеспечение в Тверской области мероприятий, связанных с профилактикой и минимизаций последствий коронавирусной инфекции, в том числе направленных на поддержку экономики и граждан, предусмотрено более 3,9 млрд рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области