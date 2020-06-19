В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписаны 56 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2179 заболевших излечились от инфекции.

- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 110399, в том числе за последние сутки их проведено 2614.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3419 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1176 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- 64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 1197

Кимры 529

Конаковский район 301

Лихославльский район 220

Калининский район 173

Ржев 144

Вышневолоцкий городской округ 88

Торжок 69

Кимрский район 60

Кашинский городской округ 61

Рамешковский район 60

Максатихинский район 59

Андреапольский муниципальный округ 56

Бежецкий район 42

Бологовский район 41

Зубцовский район 39

Нелидовский городской округ 30

Старицкий район 28

Торопецкий район 26

Селижаровский район 23

Осташковский городской округ 19

Ржевский район 19

Весьегонский муниципальный округ 17

Лесной муниципальный округ 15

Сонковский район 15

Торжокский район 13

Спировский район 13

Калязинский район 11

Западнодвинский муниципальный округ 11

Удомельский городской округ 8

Кувшиновский район 8

Кесовогорский район 6

Оленинский муниципальный округ 5

Молоковский район 3

Жарковский район 2

Сандовский муниципальный округ 2

Краснохолмский район 2

ЗАТО Озёрный 2

Фировский район 1

Пеновский муниципальный округ 1

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.

Пресс-служба Правительства Тверской области