В Тверской области за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило число заболевших

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 55 новых случаев коронавирусной инфекции. За сутки выписаны 56 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2179 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 110399, в том числе за последние сутки их проведено 2614.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3419 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1176 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1197
Кимры 529
Конаковский район 301
Лихославльский район 220
Калининский район 173
Ржев 144
Вышневолоцкий городской округ 88
Торжок 69
Кимрский район 60
Кашинский городской округ 61
Рамешковский район 60
Максатихинский район 59
Андреапольский муниципальный округ 56
Бежецкий район 42
Бологовский район 41
Зубцовский район 39
Нелидовский городской округ 30
Старицкий район 28
Торопецкий район 26
Селижаровский район 23
Осташковский городской округ 19
Ржевский район 19
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13
Спировский район 13
Калязинский район 11
Западнодвинский муниципальный округ 11
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области