26 июня в Тверской области в 8:00 открылись участки для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

26 июня продолжается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации во всех регионах страны, включая Тверскую область. Все участки для голосования в Верхневолжье открыты с 8:00 до 20:00, перед началом работы все они были продезинфицированы.

«Сегодня от голоса каждого гражданина зависит благополучие нашей Родины. Принять участие в голосовании – наш гражданский долг. Отдать свой голос можно не только на участках для голосования, но и по месту работы, по месту жительства, на придомовых территориях», – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям Тверской области в связи с началом Общероссийского голосования.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции все участковые избирательные комиссии обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и другими средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Санитарную обработку помещений проводят сотрудники МЧС дважды в день.

С 25 июня по 1 июля открыты 1155 участков для голосования. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Организовано голосование граждан по месту работы. В Твери Общероссийское голосование на рабочем месте проводится более чем в 70 организациях, предприятиях и учреждениях. Среди самых крупных – ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «Волжский пекарь», ЗАО «Вагонкомплект», АО «Диэлектрические кабельные системы», ООО «Тверь Водоканал», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Тверская генерация».

Голосование вне помещения для голосования также проводится в указанный период, о времени и месте его проведения соответствующая участковая комиссия информирует граждан заблаговременно.

Голосование проводится и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года (обращение голосующего может быть передано, в том числе при содействии других лиц).

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Ход голосования контролирует более 6000 общественных наблюдателей. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

Впервые голосующим – а их в области более 16 тысяч человек – вручаются благодарственные письма за подписью Губернатора Тверской области, а также транспортная карта, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Предварительные результаты Общероссийского голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Пресс-служба Правительства Тверской области