В Твери в «Доме поэзии Андрея Дементьева» пройдут мероприятия в память о поэте

26 июня – день памяти поэта Андрея Дементьева. Лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств, почётный гражданин Твери и Тверской области ушёл из жизни в 2018 году.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, Андрей Дементьев внёс большой вклад в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья.

«Для своей малой родины - Тверской области - Андрей Дмитриевич всегда был родным человеком. Он умел и работать, и мечтать. Был журналистом, редактором, телеведущим, общественным деятелем, прекрасным отцом, мужем, товарищем. Но в первую очередь Андрей Дементьев — поэт, чьи стихи и песни знает вся страна. Память о нём, его творчестве - это память о целой эпохе», — считает Игорь Руденя.

В этот день в Твери у «Дома поэзии Андрея Дементьева» в 11:30 состоится церемония возложения цветов и минута молчания. Затем пройдёт флешмоб «Читаем Андрея Дементьева», будут демонстрироваться фильмы и воспоминания о поэте.

В Москве в 12:30 в день памяти Андрея Дементьева на его могиле на Кунцевском кладбище откроют памятник работы его друга – народного художника СССР, президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Памятник выполнен из бронзы в виде стопки книг Андрея Дементьева.

Андрей Дементьев – один из известнейших поэтов второй половины XX века, Лауреат Государственной премии СССР. Его творческое наследие многогранно – от новелл до текстов к широко известным и любимым песням советской эпохи: «Баллада о матери», «Лебединая верность», «Алёнушка», «Отчий дом» и многих других.

Имя Андрея Дементьева занесено в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В честь знаменитого земляка названа улица в центре города, на которой расположен единственный в России Дом поэзии, который был создан Андреем Дементьевым и носит его имя.

В Доме поэзии проходят выставки известных российских художников и писателей, на его территории расположен памятник поэтам-шестидесятникам скульптора Зураба Церетели.

Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования в Твери Всемирного дня поэзии, проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок».

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в Тверской области учреждена премия имени Андрея Дементьева. Она имеет международный статус и будет вручаться ежегодно молодым поэтам, а также авторам, которые внесли существенный вклад в развитие и популяризацию поэзии на русском языке.

Пресс-служба Правительства Тверской области