Голосование по поправкам в Конституцию – важно для каждого

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25 июня в 8.00 на участках в Конаковском районе началось
общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Жители района могут проголосовать не только на участках для голосования, но и по месту работы, месту жительства, на придомовых территориях.
Голосование будет проходить в соответствии
со всеми нормами санитарной безопасности:
- дезинфекция помещений для профилактики коронавирусной инфекции будет проводиться дважды в день с привлечением сотрудников МЧС.
- участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами.
- средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ.
- на участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.
В течение всех дней с 25 июня по 1 июля на участках
проголосовать можно будет с 8 до 20 часов.
При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
С 25 по 30 июня голосование также проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение затруднено.
Кроме того, жители Конаковского района могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени.
Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.
Непосредственно в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, 1 июля 2020 года, на территории Конаковского района для граждан с 8.00 до 20.00 при соблюдении всех мер профилактики коронавируса будут открыты 465 избирательных участков.
- Это важно потому, что мы не живем одним днем, нам важно наше будущее, а поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и всей страны в целом. Это очень важно для каждого жителя нашей страны, Конаковского района. Уверен, что жители Конаковского района примут самое активное участие в голосовании, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.