Голосование по поправкам в Конституцию – важно для каждого

25 июня в 8.00 на участках в Конаковском районе началось

общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений

в Конституцию Российской Федерации.

Жители района могут проголосовать не только на участках для голосования, но и по месту работы, месту жительства, на придомовых территориях.

Голосование будет проходить в соответствии

со всеми нормами санитарной безопасности:

- дезинфекция помещений для профилактики коронавирусной инфекции будет проводиться дважды в день с привлечением сотрудников МЧС.

- участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками, бесконтактными термометрами.

- средства индивидуальной защиты предназначены для всех членов УИК, наблюдателей, правоохранителей, СМИ.

- на участках предусмотрена специальная разметка для соблюдения дистанции.

В течение всех дней с 25 июня по 1 июля на участках

проголосовать можно будет с 8 до 20 часов.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

С 25 по 30 июня голосование также проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение затруднено.

Кроме того, жители Конаковского района могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени.

Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Непосредственно в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, 1 июля 2020 года, на территории Конаковского района для граждан с 8.00 до 20.00 при соблюдении всех мер профилактики коронавируса будут открыты 465 избирательных участков.

- Это важно потому, что мы не живем одним днем, нам важно наше будущее, а поправки в Конституцию определяют будущее каждого из нас и всей страны в целом. Это очень важно для каждого жителя нашей страны, Конаковского района. Уверен, что жители Конаковского района примут самое активное участие в голосовании, - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.