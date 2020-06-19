22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 ЧАСА…



В Конаковском районе прошли мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби.

В этот день 79 лет назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 1418 дней и ночей длилась самая кровопролитная в истории человечества война, которая унесла жизни 28 миллионов только советских граждан. Память об этих днях никогда не сотрется из наших сердец.

В честь этой даты рано утром в Комсомольском сквере у мемориального комплекса почтить память земляков и всех тех, кто отдал свои жизни во время войны, собрались активисты Всероссийского отделения «Волонтеры Победы», «Молодой гвардии» и «Юнармии», а также сотрудники молодежного центра «Иволга». В рамках акции было зажжено порядка 400 свечей. (Репортаж об этом на 6-й странице «Зари»).

А в 10 часов утра по всем уголкам нашей необъятной страны прошло возложение цветов к мемориальным комплексам, прошла минута молчания. Глава Конаковского района Олег Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин, заместители главы возложили к мемориалу в деревне Рябинки и к вечному огню в Комсомольском сквере корзины цветов.