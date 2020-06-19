ПРЕЗИДЕНТ ПООЩРИЛ ВРАЧА КОНАКОВСКОЙ ЦРБ

21 июня Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами» и Распоряжение «О поощрении». Медики Тверской области удостоены федеральных наград за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга. Поздравления представителям Верхневолжья в связи с этим событием направил губернатор Игорь Руденя.

«Ваши профессиональные качества, верность призванию и вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией по достоинству оценены Президентом Российской Федерации. Сегодня вы ежедневно работаете на пределе сил, мужественно и самоотверженно исполняете свой долг, спасая здоровье и жизни людей, проявляете при этом чуткость, отзывчивость и человечность. Благодарю вас за благородный и в высшей степени гуманный труд», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Заведующей отделением поликлиники Конаковской центральной районной больницы Ирине Нестеренко присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ». Ирина Викторовна Нестеренко, врач-терапевт с 34-летним стажем. Родилась в Приморском крае, окончила Владивостокский государственный медицинский институт. Как она пояснила, профессию врача выбрала ещё в юности, хотела помогать людям. По распределению работала врачом-терапевтом в Курганской областной больнице №1, в Варгашинской ЦРБ, Ново-Никольской амбулатории в Уссурийском районе.

В 2001 году переехала в наш город и устроилась участковым терапевтом в Конаковскую центральную районную больницу. С 2008 года её выдвинули на должность заведующей терапевтическим отделением №1 поликлиники ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». За профессионализм и добросовестный труд награждена Почетными грамотами и Благодарностями Министерства здравоохранения РФ, департамента здравоохранения Тверской области.

По словам Ирины Викторовны, период коронавирусной инфекции для неё и всех медиков стал тяжёлым испытанием на прочность и профессиональные качества. В её обязанности входит контроль за лечением больных с пневмонией до их выздоровления. В таком экстремальном режиме конаковские медики начали работать с 16 марта. Ирина Викторовна держала связь ежедневно с больными, которых было порядка 380 человек. Отслеживала их состояние, вела первичный приём, готовила документы на госпитализацию. Апрель и май стали самыми массовыми по заболеванию пневмонией, работать приходилось с утра до вечера и даже в выходные.

21 июня с Днем медицинского работника сотрудников всех учреждений здравоохранения Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул – в кратчайшие сроки, во многом благодаря профессионализму врачей и других специалистов, система здравоохранения региона была мобилизована на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это еще раз подчеркивает актуальность и важность вносимых поправок в Конституцию РФ, гарантирующих принципы доступной и качественной медицины для всех граждан Российской Федерации.

