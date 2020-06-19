МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Конаковский район: точки экономического развития



Пандемия, связанная с распространением коронавирусной инфекции, затронула все сферы экономики. Главное в сложившейся ситуации – помощь бизнесу и людям, поэтому правительство Тверской области разработало и утвердило пакет первоочередных мер по обеспечению устойчивого экономического развития региона и по отраслевой поддержке предприятий. Предусматриваются различные меры поддержки - субсидирование, изменения в арендной плате, минимизация штрафных санкций, льготное кредитование, финансовая гос-поддержка. Среди первоочередных задач, стоящих пред руководством, – состояние здравоохранения. О том, в каком состоянии находится Конаковская ЦРБ, как обстоят дела в экономике Конаковского района, что можно сделать для поддержки малых и средних предприятий и мерах, необходимых для решения проблемных вопросов, разбирался в рамках рабочего визита в Конаковский район заместитель председателя правительства Тверской области Иван Егоров. В рабочей поездке Ивана Егорова сопровождали глава района Олег Лобановский, заместитель главы администрации района по развитию территории Александр Слепышев, и.о. главы города Конаково Максим Ли, депутаты, руководители предприятий.

Иван Игоревич и Олег Владимирович провели совещание с представителями малого и среднего предпринимательства города и района, а также побывали на нескольких предприятиях района, являющихся точками экономического роста с потенциалом выхода на зарубежный рынок. Среди приоритетных вопросов, которые были затронуты в ходе визита в Конаковский район, - состояние здравоохранения, вопросы благоустройства города и района, поддержка бизнеса, развитие туризма.

Знакомство с положением дел в районе началось с общения с районной и городской властью, представителями туриндустрии, отельеров и предпринимателей. Участники диалога рассмотрели вопросы, связанные с развитием территории: в частности, разговор шёл о состоянии Конаковской центральной районной больницы, ремонте дорог, создании туристического информационного центра, создании туристской инфраструктуры, повышения налоговой базы, реконструкции городской набережной. В ходе открытого разговора обозначен ряд задач и проблемных вопросов, исполнение которых взято на контроль. На совещании были подняты вопросы о капитальном ремонте и благоустройстве Конаковской ЦРБ, организации безопасности дорожного движения, установке уличного освещения, развитии внутреннего туризма, организации новых рабочих мест, привлечению молодых специалистов.

По окончании совещания делегация отправилась на осмотр конаковских предприятий. Иван Егоров побывал на предприятии «Слайдер Про», занимающемся производством уникальных катеров, предприятии «Коньон», специализирующемся на производстве фасадных панелей и художественной керамики, АО «Молоко», запустившем новое современное производство сыров под маркой «Верещагин». Также Иван Егоров оценил, как развиваются туристические объекты – Конаково Ривер Клаб и Конаково Аэро. Было отмечено, что сфера туризма не стоит на месте, предлагая новые направления производства. Например, Конаково Ривер Клаб начал выпускать миниатюрные домики для глемпингов и баз отдыха, на базе молокозавода открыто новое производство сыров, в перспективе - выпуск более широкого ассортимента масло- и молочной продукции, и все под маркой Верещагина. Сыры, изготавливаемые в Конакове, уже получили всемирное признание и гран-при на международной выставке. Бизнес помогает власти, например, Конаково Аэро оказывают большую помощь в предупреждении лесных пожаров, между районом и аэродромом есть договор сотрудничества, согласно которому сотрудники пожарного гарнизона систематически делают облет территорий возможного возникновения пожаров. На всех предприятиях заместитель председателя правительства досконально осматривал производства, вникал во все вопросы, обсуждал с руководителями предприятий проблемы, с которыми они сталкиваются, предлагал меры господдержки, многие вопросы были оперативно решены на месте. Большое внимание уделено проблеме отсутствия кадров. Новый уровень производства требует высокой квалификации рабочих. Было предложено развивать взаимодействие имеющихся в районе учебных заведений и бизнеса, вводить в учебные планы коллеждей и училищ те специальности, которые требуются конаковским предприятиям. Причем было отмечено, что бизнес нуждается в молодых специалистах, руководители предприятий охотно берут работоспособную, обучаемую молодежь, выплачивая приличную заработную плату. Это хороший повод для конаковских выпускников, чтобы подумать, какую профессию выбрать и быть нужным на своей родной земле. Иван Егоров осмотрел территорию района сверху, с воздуха оценив возможности комплексного развития промышленной инфраструктуры района.

Иван Егоров так прокомментировал результаты поездки в Конаковский район:

- Перспективы и мотивация - вот что второй день вертится в голове.

Вчера удалось вырваться и провести несколько встреч с предпринимателями Конаковского района. И впечатления самые лучшие: у нас в Конакове теперь производят все, что нужно для создания комфортной среды и комплексного развития туризма:

- стильные катера (предприятие, кстати, переехало к нам из другого региона);

- отличные материалы для облицовки фасадов - на фото видно, как выглядит само предприятие - ощущение, что попал в Германию или Англию);

- экодомики для глемпингов и баз отдыха, причем такие домики можно ставить в лесном фонде и ООПТ! Представьте, как вы просыпаетесь утром и в огромное окно видите лес и реку;

- сыр под маркой Верещагин.

И даже аэродром для вертолетов и малой авиации есть, причем один из лучших в округе.

По итогам встреч сформировали программы поддержки для каждого, увидел очень много наших недоработок (особенно в сфере информирования о тех инструментах, которыми бизнес мог бы давно воспользоваться), будем усиливать работу по Конаковскому району, это наш реальный драйвер и точка роста.

Олег Лобановкий:

- Визит заместителя председателя правительства Тверской области состоялся в непростое время. Наша общая задача - не только сохранить, но и приумножить экономику района. Иван Игоревич рассказал о всех мерах поддержки, которые осуществляет правительство Тверской области. Каждому предприятию, которые мы посетили во время визита, было уделено самое пристальное внимание, предложено оперативное решение имеющихся вопросов. Администрации Конаковского района были даны конкретные поручения, которые будут отработаны в ближайшее время. Реальный план экономического развития Конаковского района согласован с планом Тверской области, поэтапно решаются вопросы газификации территорий, развития промышленности. У Конаковского района есть точки инвестиционного и инновационного развития. Предстоит большая работа, к которой мы готовы.

О РАБОТЕ ДЕТСКИХ САДОВ

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения на основании постановления губернатора Тверской области № 16-пг от 17 марта 2020 г. «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области», приказа министерства образования Тверской области от 29 апреля 2020 г. в отдельных дошкольных образовательных учреждениях Конаковского района организованы дежурные группы для детей, родители которых преимущественно являются работниками организаций, указанных в Указе Президента Российской Федерации № 206 от 25 марта 2020 г. «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».

В соответствии с приказом управления образования администрации Конаковского района № 163 от 29 мая 2020 г. с 1 по 30 июня дежурные группы функционируют в 13 дошкольных учреждениях Конаковского района:

- в МБДОУ детский сад №3 г. Конаково (5 групп),

- в МБДОУ детский сад №14 г. Конаково (12 групп),

- в МБДОУ детский сад №3 п. Редкино (4 группы),

- в МБДОУ детский сад №10 п. Редкино (1 группа),

- в МБДОУ детский сад №2 п. Новозавидовский (4 группы),

- в МБДОУ детский сад №1 п. Радченко (2 группы),

- в МБДОУ детский сад №1 п. Козлово (2 группы),

- в МБДОУ детский сад №1 с. Городня (1 группа),

- в МБДОУ детский сад №1 д. Старое Мелково (1 группа),

- в МБДОУ «Детский сад №1» д. Мокшино (1 группа),

- в МБДОУ детский сад №1 с. Дмитрова Гора (1 группа),

- в МБДОУ детском саду №1 д. Ручьи (1 группа),

- в МБДОУ детский сад №1 с. Юрьево-Девичье (2 группы).

С 1 июля в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, на период проведения ремонтных работ и подготовки учреждений к новому учебному году в соответствии с постановлением администрации Конаковского района Тверской области № 44 от 28 января 2020 г. функционирование муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Конаковского района приостанавливается.

С 2 июля по 14 августа 2020 года будут функционировать дежурные группы в 5 дошкольных учреждениях Конаковского района:

- в МБДОУ детский сад №6 г. Конаково (8 групп),

- в МБДОУ детский сад №9 г. Конаково (4 группы),

- в МБДОУ детский сад №12 г. Конаково (8 групп),

- в МБДОУ детский сад №10 п. Редкино (3 группы),

- в МБДОУ детский сад №1 п. Новозавидовский (4 группы).