Свечи Памяти зажглись в Конаковском районе

22 июня, в день 79-й годовщины начала Великой Отечественной войны, жители поселений Конаковского района присоединились к международной акции «Свеча памяти».

Акция появилась ещё в 2009 году, с тех пор накануне Дня памяти и скорби 22 июня и в другие памятные дни зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и всех павших в боях за Родину. Спустя десятилетия память о жертвах войны соединяется со светлой памятью представителей всего военного поколения советских людей, своими подвигами на фронте и героическим трудом и лишениями в тылу завоевавших великую Победу, которую мы унаследовали, как бесценный дар.

В Конаковском районе в 2020 году самое большое количество свечей зажгли в городе Конаково. Активисты Всероссийского отделения «Волонтеры Победы», «Молодой гвардии» и Юнармии, а также сотрудники молодежного центра «Иволга» собрались в Комсомольском сквере, чтобы почтить память каждого советского солдата. У мемориального комплекса ребята выложили надпись «1941 - ПОМНИМ», использовав около 400 свечей. Таким коротким, но ёмким предложением ребята напомнили каждому, как важно знать и чтить свою родную историю. Проносить через века чувство благодарности к уходящему поколению, ценить каждую секунду мирной жизни.

Работа активистов Конаковского района 22 июня стала одной из самых популярных в социальных сетях по всей Тверской области. Зажечь сотни свечей – задача непростая, но слаженная работа, чувство единства перед вечной памятью сделали своё дело. Помогли занести этот момент в современную историю фотографии Ирины Карповой, а также съёмка с воздуха Андрея Абрамова.

Также каждый желающий может зажечь «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф - в память о тех, кто пожертвовал собой ради нашей мирной жизни. В этом году удалось зажечь 27 714 788 виртуальных свечей. Напомним, что каждая свеча равнялась 1 рублю, все собранные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Адресная помощь ветеранам войны будет реализована до 31 декабря 2020 года. С подробными отчетами можно ознакомиться на сайте фонда - памятьпоколений.рф.