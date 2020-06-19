

Жителей Тверской области приглашают принять участие в акции «Моё детство - война». Это конкурс видеороликов-воспоминаний «детей войны».

Проект направлен на сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны в воспоминаниях очевидцев - людей, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Недопустимость фальсификации истории закрепляет одна из поправок в Конституцию РФ. В ст. 67.1 говорится: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

В Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени региональным законом официально утвержден статус «детей войны».

Участникам конкурса «Моё детство - война» необходимо создать мини-интервью с «детьми войны» или рассказать об их судьбах, используя архивные фотографии и письма.

Специальная номинация - посты в социальных сетях в рамках флешмоба Общественной палаты РФ. Для участия в ней нужно снять видео или написать рассказ, прочитать стихотворение или исполнить песню о судьбах детей на войне. Затем выложить видео или текст на личную страничку, вместе с хештегами #личноОВойне и #ОПРФ, указав дополнительные #моедетствовойна и #детивойны, #историяВОВ #[название региона по месту жительства героя], #[название населенного пункта по месту жительства героя].

Подробная информация о проекте размещена на сайте: https://www.glory-gallery.ru/moyo-detstvo-vojna.

Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Оператором выступила Общероссийская ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодёжи.

В Конаковском районе около 6000 пенсионеров, получивших статус «детей войны». Статус предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945 года. Это право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других льгот.

Впервые в 2020 году в Тверской области к Дню Победы свыше 77 тысяч «детей войны» получили выплату в размере 3 тысяч рублей. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан. Статус «дети войны» - это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», - считает губернатор Игорь Руденя.



Николай Фёдорович Степаненко



Наши корреспонденты решили показать пример и рассказать о «детях войны», которых мы встретим на улице. В такую хорошую погоду многие из них любят отдыхать на лавочке у дома. Так мы встретили Николая Фёдоровича Степаненко, ветерана энергетики, поэта, шахматиста, пенсионера с активной позицией. Нашей редакции он знаком давно по публикациям своих стихотворений. Он отдыхал на лавочке и был не против того, чтобы поделиться воспоминаниями о своём детстве.

Родился он незадолго до войны, в 1938 году в селе Строгановка Херсонской области (Украина) в многодетной крестьянской семье. Отец был председателем сельсовета, бригадиром в колхозе им. Фрунзе. Мать воспитывала шестерых детей и занималась домашним хозяйством и скотиной. Николай Фёдорович был самым младшим в семье, и военное время помнит не очень хорошо из-за малолетства. Ему было всего три года, когда началась война, и как все дети он играл во дворе, а мама оберегала его от всех бед. Их село попало в оккупацию, в их доме жил немецкий офицер. Старшую сестру отправили в Германию на работы у помещика. В селе расположились румынские войска и немецкие офицеры.

Один брат Николая Фёдоровича воевал на Кавказе и был ранен. В 1947 году на Украине начался голод, и семья перебралась в Крым, он относился к РСФСР. В 1956 году после окончания школы Николай Фёдорович поехал к брату на Донбасс в г. Славянск и устроился работать на Славянскую ГРЭС слесарем, потом машинистом. Поступил учиться в вечерний энергетический техникум, который окончил с красным дипломом. На ГРЭС встретил свою будущую жену Татьяну Дмитриевну, с которой он прожил 56 лет.

В наш город приехал в 1964 году на комсомольскую стройку Конаковской ГРЭС вместе с тремя друзьями-комсомольцами. На электростанции проработал до пенсии 36 лет начальником смены цеха автоматики, старшим инженером по эксплуатации, старшим мастером, жена - телефонисткой. На пенсии писал стихи и прозу, публиковался в местных газетах в альманахе «Конаковские родники», был постоянным членом шахматного клуба. Сейчас Николаю Фёдоровичу 81 год, три месяца назад стал вдовцом.



Дарья Сергеевна Дурасова



Дарью Сергеевну в нашем районе улицы Васильковского знают все за её принципиальный характер и неуёмную энергию. Дорожку от улицы Васильковского до проспекта Ленина, которую заасфальтировали и где провели электричество, даже прозвали в народе «Дарьиной дорогой». Ведь именно она звонила в местную администрацию и добивалась, чтобы нам её построили. Также она кормит птиц, выхаживает котят, следит за порядком в своём дворе. Она знает всех, и с ней все здороваются. Дарья Сергеевна привыкла к такому общению на селе, где она жила, и где все люди были очень дружные, вместе справляли все праздники, помогали друг другу.

Дарья Сергеевна родилась перед самой войной в селе Ломовец Орловской области в многодетной семье крестьян. Когда началась война, отец ушёл на войну и пропал без вести. Так семья, как ни искала, не смогла найти, где он похоронен. Село, где жила семья Дарьи Сергеевны, было оккупировано. Немцы заняли их дома, а селяне жили в подвалах. При отступлении немцы подожгли соломенные крыши на домах, и многие из них сгорели. Многих жителей села угнали в Германию на работы, а мать Дарьи Сергеевны ушла с детьми в соседнее село. Пропал только один 16-летний брат Зиновий, оказалось, он ушёл с нашими войсками на фронт добровольцем. Работал в разведке и дошёл до Берлина. Женщина вспоминает, что ещё долго после войны они собирали мины и снаряды на полях, на Орловско-Курской дуге шли ожесточённые сражения. Одна даже попала в сеялку, на которой они работали с мужем. Ещё долго в селе стояли подбитые немецкие танки.

Дарья Сергеевна и её пять братьев и сестёр с детства помогали родителям, работали в колхозе и на своих наделах с утра до вечера. Особенно любили косить. Сколько себя помнит, всю жизнь работала. В нашем городе трудилась на ЗСК штамповщицей, на ЗМИ в лаборатории на очистке сточных вод.

«Дети войны» - наше «золотое» поколение, благодаря им в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, заложены основные промышленные мощности. На их плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время.

Подготовила

Людмила Кикало.