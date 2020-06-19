С праздником, молодёжь!

27 июня - День молодежи

Уважаемые жителиТверской области!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Этот праздник подчеркивает особенную роль, которую молодое поколение играет в жизни нашей страны. Молодежь обладает огромным созидательным потенциалом, и от его реализации зависит будущее Верхневолжья и всей России.

В Тверской области по праву гордятся достижениями наших юных жителей, чьи таланты, энергия и активная гражданская позиция уже сегодня укрепляют славу региона на российском и международном уровне. Молодежь достойно представляет Верхневолжье на различных научных и творческих фестивалях и конкурсах, крупных спортивных соревнованиях.

Сегодня молодые люди имеют самые широкие возможности для развития и выбора своего жизненного пути, реализации способностей и знаний.

Желаю вам удачи на этом ответственном этапе жизни, прекрасного настроения, успехов в достижении поставленных целей! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Дорогие юноши и девушки!

Примите сердечные поздравления с одним из самых ярких праздников в российском календаре – Днём молодежи, праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма!

Молодость – это один из лучших периодов в жизни каждого человека, время надежд, смелых решений, амбициозных планов. Быть молодым – значит быть активным, влюблённым в жизнь, открытым для всего нового, стремиться к знаниям, не бояться трудностей и находиться в постоянном творческом поиске.

Молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего района, его трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс. Мы с полным правом гордимся молодым поколением, которое активно участвует в жизни района, показывает высокие результаты в учёбе, научной и творческой деятельности, успешно занимается бизнесом, одерживает убедительные победы на самых престижных соревнованиях, фестивалях и конкурсах.

Верим в замечательную молодежь нашего района, надеемся на её выдержку, оптимизм, здравый смысл, преданность родной земле. Будьте счастливыми, сильными духом, здоровыми. Мечтайте, покоряйте новые высоты, ставьте высокие цели и добивайтесь их, учитесь и трудитесь во славу нашей великой Родины! Удачи вам на жизненном пути! Пусть свершится все, что вами задумано! С праздником!

Депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.

Вот уже 62 года 27 июня в нашей стране отмечают День молодёжи. Появился он ещё в СССР, а отмечают его именно тогда, когда позади учебный год, экзамены – самое время для отдыха.

Во времена советские в этот день проходили собрания, слеты и съезды активистов, устраивались соревнования молодежных бригад на фабриках и заводах, спортивные фестивали и конкурсы, а вечером все собирались на танцы. В современной России главная идея праздника сохранилась – объединить молодое поколение вокруг увлекательных и благих дел. Сейчас всё больше в этот день проходит флешмобов, фестивалей, благотворительных акций. Всегда находится место для шумных концертов.

2020 год внёс свои коррективы, и ещё один праздник не пройдёт с размахом. И раз уж так или иначе мы затрагиваем тему пресловутого коронавируса, хотим вспомнить, как молодёжь Конаковского района даже в условиях самоизоляции находит шанс на реализацию творческих идей и помогает людям.

Наши дорогие волонтёры, о которых мы не устаем писать на страницах районной газеты, преимущественно люди молодые. Хочется их поздравить с праздником и поблагодарить за неуёмную энергию и отзывчивость. В Конаковском районе множество молодёжных организаций, которые объединяют ребят по интересам, и они смогли показать себя с лучшей стороны в период самоизоляции. Волонтёры Победы, активисты «Молодой гвардии «Единой России», молодёжный совет при главе Конаковского района, молодёжный центр «Иволга». За прошедшие месяцы члены этих организаций приняли участие в десятках благотворительных акций – раздавали продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты. Не обходили стороной ребята и праздники, памятные даты России, познавательные акции. Молодые к новой жизни в онлайн-формате перепрофилировались быстрее всех, не зря именно на молодёжь всегда возлагают надежды! С энтузиазмом берутся они спасать и уникальную природу Конаковского района, принимая участие в регулярных экологических акциях. Выходят на улицы города и района, чтобы поздравить жителей с главными праздниками страны. Поток идей неиссякаем, и все они находят положительный отклик и поддержку.

Столкнулись молодые этой весной со многими новшествами: дистанционное обучение, экзамены и выпускные в новом формате. Все перемены ребята встретили и пережили достойно! 2020 год запомнится надолго, он научил мыслить иначе, справляться со сложностями сообща и адаптироваться к любым реалиям. Этот опыт для молодых бесценен, так пусть через года несут они главное – любовь к близким, бескорыстную помощь, уважение к старшему поколению, бережливое отношение к природе.