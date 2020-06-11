В Тверской области завершился первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ

25 июня – первый день Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Тверской области сегодня в 8:00 были открыты 1155 участков, в 20:00 они завершили работу.

После закрытия проводится санитарная обработка помещенийсотрудниками Главного Управления МЧС России по Тверской области, происходитопечатка сейф-пакетов с бюллетенями, составляются ежедневные акты о количестве проголосовавших. Предварительные результаты голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

В течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать на участках можно с 8:00 до 20:00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

«Принять участие в голосовании – наш гражданский долг. Отдать свой голос можно не только на участках для голосования, но и по месту работы, по месту жительства, на придомовых территориях.Каждый гражданин вправе выбрать удобный для него способ.Голосование будет проходить в соответствии с необходимыми нормами санитарной безопасности», – отметил Губернатор Игорь Руденя в обращении к жителям Верхневолжья в связи с началом голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Многие работодатели для удобства сотрудников подали заявку на организацию избирательного участка на рабочем месте. Так, наряду со своими коллегами в голосовании принял участие председатель Общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук.

«Мы должны принимать участие в этом важном процессе. Во-первых, это достаточно серьезные изменения в Конституции нашей страны и необходимо проявить гражданскую позицию, не остаться в стороне от тех перемен, которые происходят в стране. А во-вторых, для этого организовано большое количество удобных и комфортных возможностей. Проголосовать можно на избирательном участке, дома, в офисе, как это сделали мы, в любой удобный для тебя день. Поэтому я считаю, что жители нашего города обязательно должны прийти и сделать свой выбор», – сказал Вадим Рыбачук.

Возможностью голосования на рабочих местах воспользовались и сотрудники городской клинической больницы №1 им. Успенского. Первой здесь проголосовала главный врач больницы, член Общественной палаты города Твери Марина Мирошкина.Всего 25 июняв голосовании по месту работы приняли участие более 20 сотрудников больницы.

«Предложенная форма голосования очень удобна для работников, у которых сменный график. Кроме того, в нынешней ситуации это дополнительная безопасность для наших ценных кадров. Пациенты будут голосовать в итоговый день 1 июля. Также в этот день свое мнение выразят сотрудники, которые в тот момент будут работать», – сообщила Марина Мирошкина.

Жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте о точной дате и времени проведения голосования участковые комиссии извещают дополнительно.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогают обеспечить соблюдение санитарной дистанции.

Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области