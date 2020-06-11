На Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации впервые право голоса реализуют молодые люди, которым недавно исполнилось 18 лет. Всем им после участия в голосовании вручают памятные подарки.

На избирательный участок в средней общеобразовательной школы № 15 города Тверипришли выпускника этого учебного заведения. Участие в своём первом в жизни голосовании 18-летние граждане России приняли в стенах родной школы.

«Поправки в Конституцию РФ – это очень важно для нашего поколения. Мне захотелось проголосовать именно сегодня. И очень важно для меня, что это я могу сделать в родной школе, которая мне дала много знаний», - сказал Ярослав Беляев, выпускник школы № 15.

По мнению выпускника ОлегаЗинякина, каждый голос сегодня важен. Одной из важных поправок молодой человек назвал признание детей важнейшим приоритетом государственной политики России, закрепление семейных ценностей.

В Верхневолжье голосующим впервые вручаетсяблагодарственное письмо от имени Губернатора Тверской области, а также транспортная карта, которая выпущена в регионе ограниченным тиражом с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату.

Памятные подарки предусмотрены также для всех проголосовавших граждан. Это магниты, свидетельство участника голосования и ручки.

В школе № 15 в микрорайоне «Юность» расположено три участка для голосования - №№ 868, 869 и 870. Планируется, что здесь проголосуют порядка 8000 человек.

Всего на территории области при соблюдении всех профилактических мер для голосования открыто 1155 участков.

В течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организован пункт температурного контроля, силами ГУ МЧС России по Тверской области два раза в сутки проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечивать соблюдение санитарной дистанции.

Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте оточной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома.Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области