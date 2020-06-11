В Верхневолжье более 6000 наблюдателей задействованы в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

В Тверской области 6083 наблюдателя задействованы в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Голосование началось 25 июня, в 8:00 открылись все 1155 участков для голосования.

Среди наблюдателей – 3618 представителей партий, 2040 человек от некоммерческих организаций, 425 самовыдвиженцев.

Одним из первых свой участок посетил депутат Тверской городской Думы Юрий Ануфриев.

«Конституция – это основной документ нашей страны, поэтому высказать свое мнение относительно внесения поправок – наша задача. Поправки касаются укрепления территориальной целостности нашей страны, ее государственности, расширения прав наших граждан. Мы не должны забывать о том, что сегодня выбираем за наших внуков, малолетних детей», – сказал депутат.

Свой выбор в первый день голосования также сделал депутат Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.

«Та Россия, которую мы видели пару десятилетий назад, сильно отличается от той страны, в которой мы живем сейчас: и в экономическом плане, и в социальном, и в плане ресурсов. Изменилась страна, меняется и Конституция. Уже назрела необходимость внесения изменений, но главное – чтобы эти перемены работали на пользу граждан. И мы видим, что большинство поправок в Конституцию носят ярко выраженный социальный характер, они касаются медицины, индексации пенсий, волонтерского движения», – прокомментировал Дмитрий Нечаев.

В числе первых на участки пришли врачи, заступающие сегодня на смену.

«Замечательное решение, что голосование проводится не в один день – нам дали возможность прийти на избирательный участок в удобное время, чтобы выразить свою волю. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, это дает возможность избежать близких контактов между людьми. Само проведение голосования комфортно – быстро и без задержек, а главное – безопасно, с соблюдением всех необходимых предупредительных мер», – отметила главный врач городской больницы №3 Анна Бекетова.

На безопасность голосования обратил внимание протоиерей Павел Сорочинский.

«На участке для голосования выдают маски, перчатки, можно обработать руки. Важно, что голосование будет проходить в течение недели, что позволяет избежать массового скопления людей», – подчеркнул протоиерей.

«Все проходит очень корректно, при входе всем выданы перчатки, маска. Во время проведения соблюдены все условия для безопасности людей», – подтвердила общественный наблюдатель Елена Бегларян.

Для удобства жителей региона в течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00, в этот период будут открыты все участки. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте о точной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области