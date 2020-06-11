Ветеран Владимир Левандовский: голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ окажет большое влияние на жизнь следующих поколений

25 июня стартовало Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, которое продлится до 1 июля. В Тверской области в течение этих дней с 8:00 до 20:00 работают 1155 участков для голосования. Чтобы отдать свой голос, необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации.

«Мы принимаем важное решение, не каждому гражданину в течение жизни суждено стать участником подобных мероприятий. Смысл происходящего сегодня – укрепление суверенитета России, укрепление наших прав в истории, определение нашего завтрашнего дня. Очень удобно, что голосование длится несколько дней», – считает и.о. ректора Тверского государственного медицинского университета Алексей Давыдов.

В целях эпидемиологической безопасности все помещения для голосования перед открытием были продезинфицированы. Санитарная обработка проводится два раза в день. Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Главное управление МЧС России по Тверской области, Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

«Голосование проходит с соблюдением всех норм санитарной безопасности, людям при входе выдают маски и перчатки, обрабатывают руки антисептическими средствами, соблюдается дистанция. Нарушений не выявлено», – отметила общественный наблюдатель на участке №1013 Наталья Кальницкая.

Кроме оборудованных участков, с 25 по 30 июня голосование проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения, и транспортное сообщение с которыми затруднено.

Жители Тверской области также могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании не выходя из дома. Сегодня на дому проголосовал ветеран Великой Отечественной войны Владимир Николаевич Левандовский, участник Парада Победы 1945 года.

«Голосование – это важное событие, которое окажет большое влияние на жизнь следующих поколений наших граждан», – сказал Владимир Николаевич.

Для голосования на дому необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф. По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области