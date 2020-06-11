Игорь Руденя: опыт Тверской области по внедрению новой модели пассажирских перевозоктиражируется в Центральном федеральном округе

Дорожная карта по внедрению новой модели пассажирских перевозок в крупных агломерациях Тверской области рассмотренана совещании, которое 25 июне в режиме видеоконференцсвязи провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наш опыт уже тиражируется и позиционируется как успешный проект в Центральном федеральном округе.Перед нами стоит задача, используя опыт модернизации системы общественного транспорта в тверской агломерации, реализовать этот проект в других муниципальных образованиях нашего региона.Важно связать всю нашу область единой маршрутной сетью, обеспечить надёжное транспортное сообщение, безопасность и качество услуг, в том числе льготный проезд для пассажиров на всей территории Верхневолжья», – сказал Игорь Руденя.

Внедрять новую модель пассажирских перевозок планируется в наиболее крупных муниципальных образованиях региона. Это Вышневолоцкий городской округ, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Старицкий, Торжокский районы. Реализация мероприятий запланирована в 2020-2021 годах. Всего предполагается запустить свыше 230 маршрутов – муниципальных, межмуниципальных и междугородних.

В Твери запланирована реализация ещё одного важногопроекта–по развитию трамвайного движения.Он разработан совместно с компанией Трансмашхолдинг. В 2020-2024 годах планируется привести в порядок 52 км путей, провести капитальный ремонт трамвайного депо и тяговых подстанций. В областном центре предполагается запустить 4 маршрута, связывающие разные точки города.

На совещании рассмотрен план-график мероприятий, схема трамвайной сети, сформированная с учётом флагманских проектов развития Твери в экономике, туризме и жилищном строительстве.

Новая транспортная модель начала действовать в Тверской области 3 февраля 2020 года. С этого времени автобусами перевезено более 9,3 миллиона пассажиров.

В тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава. Это новые низкопольные автобусы экологического стандарта «Евро-5», оснащенные современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, оформленные в едином стиле.

Перевозчик ООО «Верхневолжское АТП» принял на работу более 860 водителей. Все они получают полный социальный пакет, трудоустройство по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, бесплатное медицинское обследование и корпоративный транспорт.В июле на работу выйдут еще около 120 человек, прошедших обучение по программе для водителей категории Д.

В Твери и Калининском районе точность следования общественного транспорта достигла 97%. Такой высокий результат стал возможен благодаря укомплектованному штату и исправному состоянию подвижного состава. В настоящее время во всех районах города автобусы начинают свою работу в 4:45-5:00 и заканчивают движение после 0:00.

Во всех автобусах в Твери и Калининском районе действует как наличная, так и безналичная оплата проезда – наиболее популярная среди пассажиров. Оплатить проезд можно с помощью транспортной карты «Волга» или банковской картой МИР, Visa или MasterCard (стоимость одной поездки по городу составит 25 рублей). Также пассажиры могут оплатить проезд с помощью социальной карты жителя Тверской области или с помощью приложения «Волга» и QR-кода.

В сложившейся эпидемиологической ситуации гражданам рекомендовано оплачивать проезд с помощью безналичной оплаты. Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на транспорте ежедневно все автобусы проходят дезинфекцию. Ведется строгий контроль за состоянием здоровья водителей автобусов. Все они обеспечены обеззараживающим средством для рук, средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Информация о расписании, маршрутах движения автобусов доступна на сайте компании-оператора «Транспорт Верхневолжья» - https://tvercard.ru, а также в мобильном приложении «Волга».

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе новой модели перевозок по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99. С начала ее внедрения общее число обращений составило свыше 68 тысяч. В июне количество звонков, по сравнению с маем 2020 года, сократилось на 16%.

Пресс-служба Правительства Тверской области