Общественный наблюдатель Наталья Яковлева: «Комиссия выполняет свою работу безупречно»

25 июня в России началось голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Открыты 1155 помещений для голосования. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах. На участках работает пул общественных наблюдателей, сформированный Общественной палатой региона из представителей общественных организаций, политических партий и самовыдвиженцев.

На участке № 598 в городе Нелидово общественное наблюдение ведет Наталья Яковлева, волонтер, координатор местного штаба всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой осуществляется доставка продуктовых наборов пожилым людям, находящимся в самоизоляции.

«Сегодня первый день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Люди приходят на участок, чтобы выразить свою волю, осознавая важность всего происходящего, свою причастность к истории государства. Комиссия выполняет свою работу безупречно. Участок полностью подготовлен, соблюдены все меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. Голосующим выдаются средства индивидуальной защиты, процедура голосования проходит чётко по правилам. Как у наблюдателя у меня нет претензий к работе членов участковой избирательной комиссии. Напротив, хочу отметить их слаженную работу в этот непростой период. Надеюсь, так будет в течение всего периода голосования, включая основной день – 1 июля», – отметила Наталья Яковлева.

По ее мнению, прийти и проголосовать – дело чести каждого гражданина.

«У меня двое детей, и я хочу для них уверенности в завтрашнем дне, как и каждая мама. Поправки в Конституцию позволят обеспечить эту уверенность», – считает общественный наблюдатель.

Для удобства жителей региона в течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать на участках можно будет с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте о точной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома. Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.