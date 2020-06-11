Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 июня 2020 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 53 новых случая коронавирусной инфекции. За сутки выписаны 9 человек, выздоровевших после коронавируса. Всего 2123 заболевших излечились от инфекции.
- В регионе увеличены объемы тестирования, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 107785, в том числе за последние сутки их проведено 761.
- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 3364 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1177 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
- Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
- 64 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
- Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 1179
Кимры 527
Конаковский район 300
Лихославльский район 218
Калининский район 169
Ржев 139
Вышневолоцкий городской округ 81
Торжок 68
Кимрский район 60
Максатихинский район 59
Кашинский городской округ 59
Рамешковский район 58
Андреапольский муниципальный округ 56
Бежецкий район 41
Зубцовский район 39
Бологовский район 36
Нелидовский городской округ 29
Старицкий район 28
Селижаровский район 23
Торопецкий район 25
Осташковский городской округ 18
Ржевский район 18
Весьегонский муниципальный округ 17
Лесной муниципальный округ 15
Сонковский район 15
Торжокский район 13
Калязинский район 11
Спировский район 13
Западнодвинский муниципальный округ 10
Удомельский городской округ 8
Кувшиновский район 8
Кесовогорский район 6
Оленинский муниципальный округ 5
Молоковский район 3
Жарковский район 2
Сандовский муниципальный округ 2
Краснохолмский район 2
ЗАТО Озёрный 2
Фировский район 1
Пеновский муниципальный округ 1
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда частных медицинских клиник, объектов сферы услуг, например кинотеатров, детских развлекательных центров. Жителям и гостям региона рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах.
Пресс-служба Правительства Тверской области