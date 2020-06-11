Все участки для голосования в Тверской области открыты с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00

25 июня началось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации во всех регионах страны, включая Тверскую область. Все участки для голосования в Верхневолжье открыты с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00.

Губернатор Игорь Руденя считает – внесение поправок в Основной закон страны позволит защитить традиционные духовные и семейные ценности нашего народа, закрепить важнейшие социальные обязательства государства, укрепить суверенитет и территориальную целостность нашей России.

«Сегодня от голоса каждого гражданина зависит благополучие нашей Родины. Принять участие в голосовании – наш гражданский долг. Отдать свой голос можно не только на участках для голосования, но и по месту работы, по месту жительства, на придомовых территориях. Голосование будет проходить в соответствии с необходимыми нормами санитарной безопасности», – отметил Игорь Руденя в обращении к жителям Тверской области в связи с началом голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Проведению голосования в Тверской области была посвящена пресс-конференция 25 июня с участием председателя избирательной комиссии Тверской области Валентины Дроновой.

«Начиная с 25 июня и до 30 июня, а также непосредственно в день голосования 1 июля 2020 года включительно, граждане России имеют законное право и возможность ответить на вопрос, сформулированный в бюллетене для общероссийского голосования: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Это означает, что, взяв с собой паспорт, в любой из этих дней с 8:00 до 20:00 можно отправляться голосовать на участок, где вы включены в списки участников голосования», – рассказала Валентина Дронова.

Открыты двери 1155 помещений для голосования. Еще 27 участковых комиссий работают в местах временного пребывания граждан, в том числе в больницах.

Голосование вне помещения для голосования также будет проводиться с 25 июня по 1 июля 2020 года, о времени и месте его проведения соответствующая участковая комиссия проинформирует граждан заблаговременно.

Голосование проводится и на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую комиссию до 17:00 1 июля 2020 года (обращение голосующего может быть передано, в том числе при содействии других лиц).

Проведение голосования возможно и в 6254 населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования, либо транспортное сообщение с которыми затруднено. Туда уже в сопровождении наблюдателей выезжают члены УИК с переносными ящиками для голосования.

Граждане, которые до 21 июня 2020 года воспользовались возможностями платформы «Мобильный избиратель», смогут проголосовать на любом выбранном ими участке по месту нахождения в любом российском регионе.

Оформить такие заявления можно было в любом многофункциональном центре, в территориальной или участковой комиссии, а также через портал Госуслуг.

Этой возможностью на территории Тверской области воспользовалась 51876 человек. Больше всего заявлений от граждан принято территориальными и участковыми избирательными комиссиями (42537). 362 заявления поданы через МФЦ и 8977 – через Единый портал Госуслуг.

В целях профилактики рисков распространения коронавирусной инфекции, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, в Тверской области созданы все необходимые условия для безопасного участия в общероссийском голосовании.

Все УИК снабжены защитными масками, одноразовыми перчатками, антисептиками и иными средствами индивидуальной защиты, предназначенными как для членов УИК, так и для всех участников голосования, включая наблюдателей, сотрудников полиции, представителей СМИ.

Санитарная обработка помещений УИК проводится с 25 июня по 1 июля включительно. Помещения будут обрабатываться дважды в день.

Ход голосования контролируют общественные наблюдатели. В составе корпуса работают представители политических партий, общественных организаций и объединений.

Для впервые голосующих – а их в области более 16 тысяч – Правительством Тверской области подготовлены и будут вручаться памятные наборы в виде Благодарственного письма за подписью Губернатора Тверской области, нагрудного знака с изображением Памятника Солдату в городе воинской славы Ржеве. В Твери впервые голосующим избирателям будут также вручены социальные проездные карты для использования в системе «Транспорт Верхневолжья».

По всем вопросам, связанным с голосованием, можно обращаться по бесплатному номеру 8-800-200-00-20 в Информационно-справочный центр ЦИК России либо в избирательную комиссию Тверской области, либо в соответствующую территориальную или участковую комиссию.

Предварительные результаты голосования на территории Тверской области будут известны утром 2 июля.

Пресс-служба Правительства Тверской области