Для малого и среднего бизнеса продлен срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель

До 1 июля продлен срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий за апрель для представителей малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей. Безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели, в том числе Тверской области, сохранившие в пандемию не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании – на каждого работника полагается 12 130 рублей.

Мера поддержки введена по инициативе Президента России Владимира Путина.Ранее на выплату субсидий бизнесу уже было направлено более 81 млрд рублей. Правительство РФвыделило на эти цели ещё 23,2 млрд рублей.

Для получения финансовой поддержки организации должны соответствовать ряду критериев. В том числе не иметь задолженностей по налогам, не находиться в банкротстве и др.

Компаниям необходимо направить заявление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика юридического лица, личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя или по почте.

Подробная информация и механизм получения субсидий – по ссылке https://mybusiness69.ru/news/prodlenie-srokov-podachi-na-subsidiyu-v-razmere-mrot/. На сайте https://mybusiness69.ru/ и по телефону «горячей линии» 8-800-200-11-69 предприниматели Тверской области могут узнать информацию о других антикризисных направлениях государственной поддержки.

На региональном уровне принимаются меры по обеспечению стабильности экономической ситуации. Решением Губернатора Игоря Рудени реализовано несколько пакетов в экономике по поддержке предпринимателей Верхневолжья.

В дополнение к федеральным мерам реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий.

Особое внимание уделяется малому и среднемупредпринимательству. Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых в три раза снижена налоговая нагрузка при применении упрощенной и патентной систем налогообложения на 2020 год.

Создан стабилизационный фонд для финансового оздоровления системообразующих предприятий, разработаны новые кредитные продукты, введен мораторий на проверки предпринимателей региональными и муниципальными контрольными органами, минимизированы штрафные санкции, снижены ставки по налогам и многое другое.

23 июня2020 года Президент Владимир Путинсообщил о новых мерах поддержки в экономике. По итогам обращения главы государства Игорь Руденя дал ряд поручений.

Губернатор отметил решение Президента о снижении налогов для IT-бизнеса, а также возраста, с которого можно получить статус самозанятого, с 18 до 16 лет. Поручено при необходимости подготовить изменения в региональное законодательство для исполнения указаний Владимира Путина.

Игорь Руденя также подписал постановление об отмене с 24 июня отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в регионе. Это позволит возобновить работу ряду предприятий.

В Верхневолжьес 24 июня предприятия общественного питания, ярмарки,объекты розничной торговли, МФЦ, учреждения библиотечной сети и выставочные залы.

Открываются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, СПА- и массажные салоны, солярии, сауны и другие объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан. Вновь начинают принимать пациентов стоматологические клиники.

Также с 24 июня допускается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, хостелах, туристических базах, гостевых домах и иных аналогичных объектах, в которых предоставляются услуги по временному проживанию.

Пресс-служба Правительства Тверской области