Жители Тверской области, пришедшие на участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ, отмечают высокий уровень санитарной безопасности

25 июня началось Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В Тверской области сегодня в 8.00 были открыты все 1155 участков для голосования.

Ранним утром на участки пришли врачи, заступающие на смену. Так, на своих участках проголосовали главный врач ПеновскойЦРБ Елена Терехова, главный врач детского противотуберкулезного санатория Ольга Минина.

К голосованию по поправкам к Конституции РФ присоединяются депутаты Законодательного Собрания Тверской области, местных собраний депутатов, общественники.

«Действующая Конституция принималась в сложные для России времена. Сегодня, когда наша страна стала самодостаточной и поистине независимой, этот статус должен быть закреплен в основном законе. И особое значение в этой связи приобретает закрепление в Конституции роли русского языка как станового хребта нашего общества», - отметил Анатолий Николаев, член Общественной палаты города Твери, который уже принял участие в голосовании.

В целях эпидемиологической безопасности все помещения для голосования перед открытием были продезинфицированы. Санитарная обработка будет проводится два раза в день. Высокий уровень подготовки к проведению голосования отметил депутат областного парламента Александр Клиновский.

«Есть средства индивидуальной защиты, на входе лежат макси, перчатки, одноразовые ручки. Обязательный температурный контроль, паспорт избиратель предъявляет сам в развёрнутом виде, без контакта с сотрудником участковой комиссии, нанесена разметка необходимой социальной дистанции. Организация на участках на самом высшем уровне, с соблюдением всех мер безопасности», -подчеркнул Александр Клиновский.

Голосовать по поправкам в Конституцию РФ начали сотрудники Тверского вагоностроительного завода. С 8.00 у главной проходной предприятия заработали представители участковых избирательных комиссий, обеспечивающие голосование вне помещений.

Первыми отдать свои голоса пришли сотрудники утренней и дневной смены. Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм. Работники, оформившие заявление на досрочное голосование по месту работы, смогут проголосовать 25 и 26 июня с 8.00 до 16.00.

Для удобства жителей региона в течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте оточной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома.Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области