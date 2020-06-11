С начала года более 3300 семей Тверской области получили региональный подарок для новорожденных

С начала 2020 года в Тверской области вручено 3399 подарочных наборов для новорожденных. Подарки при рождении детей вручаются в Тверской области с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография».

Сегодня семьям с детьми, вопросам демографии уделяется особое внимание. В поправках к Конституции РФ, голосование по которым стартовало 25 июня и продлится до 1 июля включительно, подчеркивается, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

По словам Игоря Рудени, очень важно, что реализация данного направления продолжена в 2020 году. Особо значима поддержка для семей с детьми в сложившихся условиях.

«Каждая семья, где родился ребенок, получает набор детских принадлежностей, в который входит 58 предметов. Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации. Наша главная задача – забота о семьях, материнстве и детстве», – считает глава региона.

Состав набора сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. Туда входят постельные принадлежности, одежда и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем.

Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша. Семьям, где родился ребенок, набор выдается в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Получить подарок можно в отделениях ЗАГС и в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. Подарочный набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного ребенка, проживающим в Тверской области.

На обеспечение подарочных наборов в 2020 году в региональном бюджете заложено 116,4 млн рублей.

В Тверской области улучшение демографической ситуации определено Губернатором Игорем Руденей региональным приоритетом. Создано областное Министерство демографической и семейной политики, которое занимается вопросами укрепления института семьи, улучшения качества жизни семей с детьми, в том числе многодетных, повышения социального статуса материнства и другими направлениями.

В Верхневолжье в настоящее время реализуется порядка 20 видов социальных выплат для семей с детьми. С этого года в дополнение к уже действующим внедрен ряд новых мер поддержки многодетных семей. Это субсидии многодетным на приобретение транспортного средства, освобождение многодетных родителей от уплаты транспортного налога, предоставление матерям из многодетных семей компенсации на изготовление и ремонт зубных протезов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области