Президент России Владимир Путин пригласил на открытие Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области Президента Республики Беларусь

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко на церемонию открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области, которая состоится 30 июня. Об этом сообщают РИА Новости.

О том, что сам Президент России Владимир Путин планирует принять участие в торжественном открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, созданного возле деревни Хорошево Тверской области в память о красноармейцах, погибших в боях Великой Отечественной войны, стало известно 23 июня.

Инициатива создания мемориала принадлежит ветеранам, в том числе участникам боев под Ржевом. Идея была поддержана Президентом России, Союзным государством, Российским военно-историческим обществом. Строительство мемориала началось в 2019 году, он возводился на пожертвования.

«Мемориал полностью готов к открытию. Надеемся, что он станет местом притяжения для всех, кому дорога память о великом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверская область взяла на себя создание прилегающей к мемориалу инфраструктуры: подъездных дорог, стоянок, освещения, благоустройство прилегающей территории и т.д.

В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». 25-метровую бронзовую скульптуру Советского солдата весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме.

В павильонах музея у мемориала Ржевскому солдату будут демонстрироваться фотографии, кадры военной хроники, связанные с операцией «Марс», Ржевской битвой, событиями на Калининском фронте.

Возведение масштабного комплекса завершено в апреле 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса было принято решение отложить церемонию открытия.