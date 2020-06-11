Здания колледжей Тверской области оборудуют системами видеонаблюдения, пожарной безопасности, контроля доступа

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В 2020 году запланирована установка систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, контроля доступа, ограждений в колледжах региона. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.
Как отметил Губернатор Игорь Руденя, наряду с первоочередной задачей — качеством образования в профессиональных организациях, важно также обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность колледжей.
На усиление комплексной безопасности учреждений профобразования планируется направить свыше 18,6 млн рублей. Работы будут проведены в Тверском технологическом колледже и филиале учреждения в Старице, Калашниковском колледже, Кашинском, Ржевском, Торопецком колледжах. Установка нового оборудования в учебных заведениях и в общежитиях позволить повысить безопасность более 2400 студентов.
Пресс-служба Правительства Тверской области