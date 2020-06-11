С 25 июня начинается общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Уважаемые земляки, граждане России!

Избирательная комиссия Тверской области приглашает вас принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России!

Этот процесс не займет у вас много времени. Проголосовать легко не только на своем избирательном участке, но и дома, и в любом другом удобном для вас месте – как в помещении для голосования, так и вне его.

Предлагаемые поправки в Основной Закон страны затрагивают все без исключения сферы нашей повседневной жизни. Важно именно ваше мнение о законодательном закреплении основных приоритетов развития России и ее гражданского общества на предстоящие годы и десятилетия.

Такой шанс обозначить свою гражданскую позицию выпадает не часто, и им обязательно стоит воспользоваться. Пожалуйста, уделите своей стране несколько минут, давайте вместе выберем будущее России!

Проголосовать до дня голосования можно в любой из дней с 25 июня по 1 июля включительно с 8.00 до 20.00

Все участники голосования имеют возможность проголосовать заранее, в любой из дней с 25 по 30 июня в помещении соответствующей участковой избирательной комиссии, а также непосредственно в день общероссийского голосования, 1 июля 2020 года, с 8.00 до 20.00.

Для того, чтобы стать участником важнейшего события в истории нашей страны и определить новый формат ее Основного Закона, от вас нужны только добрая воля и паспорт (или заменяющий его документ, подтверждающий принадлежность к гражданству России).

Проголосовать можно и на дому. Просто позвоните в свою участковую комиссию и обсудите удобное для вас время. Голосование будет проведено прямо на вашей лестничной площадке или у дома. Вам нужно будет только показать членам комиссии паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Голосование также проводится на территории населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. В самых дальних деревнях, дачных кооперативах и садовых товариществах, а также на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. О дате и времени проведения голосования в каждом отдельном населенном пункте участковые комиссии известят вас заблаговременно.

Вне зависимости от того, где вы планируете проголосовать, само голосование пройдет с соблюдением всех санитарных норм, исключающих риски для здоровья граждан.

Будущее страны определит воля каждого ее гражданина. Голосовать легко, и безопасно!

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области 35-39-21