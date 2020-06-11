На выставке «Памятью живы будем» представлены работы более100 мастеров Верхневолжья о событиях Великой Отечественной войны

Выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Памятью живы будем» начала работувмузейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной в Твери. Экспозиция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.В нее вошло свыше 350 работ от более 100 участников из 12 муниципальных образований Тверской области.

Экспозиция продолжает цикл выставок, приуроченных к празднованию юбилея Победы. В неевошли лучшие произведения самобытных художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, темой которых стали воинский подвиг, патриотизм и любовь к Родине.

Свои работы представили авторы из Твери, Вышнего Волочка, Кимр, Бельского, Калязинского, Кимрского, Лихославльского, Спировскогорайонов, Андреапольскогомуниципального округа, Нелидовского, Удомельского иОсташковского городских округов. Дополнением стали экспонаты из фондов Музейно-выставочного центра им. Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества.

Экспозиция объединяет живопись, ткачество, вышивку, художественную керамику, лоскутное шитьё, резьбу и роспись по дереву, батик, текстильную игрушку и многое другое.

Представленные портреты, пейзажи и натюрморты, посвящены событиям Великой Отечественной войны. Они отражают исторические сюжеты, батальные и жанровые сцены, а также мирную жизнь нашей страны.

Выставка открытак Параду Победы в Москве 24 июня – именно в этот день в 1945 году по Красной площади прошел легендарный парад победителей.

В сокращенном варианте экспозицию «Памятью живы будем» можно посмотреть на виртуальной платформе izi.TRAVEL по ссылке: https://izi.travel/ru/browse/b4bca546-43d6-4d3f-8e0a-13f2034ff9f7?lang=ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области