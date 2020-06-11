В Тверской области с 25 июня по 1 июля участки для голосования будут работать с 8.00 до 20.00

С 25 июня начинается Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Для удобства жителей региона скорректирован график работы участков для голосования. В течение всех дней с 25 июня по 1 июля проголосовать можно будет с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации.

Всего на территории области при соблюдении всех профилактики коронавируса будет работать 1155 участков для голосования.

Помощь в реализации комплекса мер по обеспечению санитарной безопасности избирательным комиссиям оказывают Правительство Тверской области, исполнительные органы государственной власти, главы муниципальных образований.

Все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В профилактических целях на каждом участке для голосования организуют пункт температурного контроля, будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений. Специальные ограничительные линии и указатели движения помогут обеспечить соблюдение санитарной дистанции.

Помимо оборудованных участков с 25 по 30 июня голосование будет проводиться на территории населенных пунктов, где отсутствуют такие помещения и транспортное сообщение с которыми затруднено.

В каждом отдельном населенном пункте оточной дате и времени проведения голосования участковые комиссии известят дополнительно.

Кроме того, жители Тверской области могут воспользоваться возможностью принять участие в голосовании, не выходя из дома.Для этого необходимо позвонить в свою участковую комиссию для уточнения удобного дня и времени. Когда члены комиссии приедут к вам на дом, они попросят предъявить паспорт, заполнить бюллетень и опустить его в переносной ящик для голосования.

Подробно с предлагаемыми изменениями в Конституцию Российской Федерации, а также с правилами голосования можно ознакомиться на сайте https://конституция2020.рф По всем вопросам, касающимся голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, можно обращаться на «горячую линию» Центральной избирательной комиссии РФ 8-800-200-00-20.

Пресс-служба Правительства Тверской области