Суворовцы, курсантки ВКО, юнармейцы и авиация Тверской области приняли участие в Параде Победы в Москве

В Параде в честь 75-летия Великой Победы, который состоялся 24 июня в Москве, приняли участие воспитанники Тверского суворовского военного училища, курсантки Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, экипаж12-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, пилотажная группа торжокского Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, представители юнармейского движения из Бельского и Лихославльского районов и Торжка.
«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», -отметил в поздравлении с 75-летием Великой Победы Губернатор Игорь Руденя.
По брусчатке Красной Площадипо традиции прошёл парадный расчет Тверского суворовского военного училища. В Параде приняли участие 123 курсанта – это одни из лучших воспитанников училища, а также семь человек командной группы. Возглавил парадный расчёт начальник училища, полковник Владимир Ляхов. К главному событию Года воинской славы тверские суворовцы готовились с сентября 2019–го.
В составе сводного парадного расчета воздушно-космических сил России прошли 89 курсанток Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, а также курсовые офицеры- преподаватели, лейтенанты Светлана Вишнякова и Юлия Кузьмина.
Кульминацией Парада стал пролёт воздушной техники. Участие в нём приняли три самолёта ИЛ-7612-й гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии, базирующейся на аэродроме Мигалово в Твери, а также три группы вертолётов торжокского 344-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации, в состав которых вошли один МИ-26, два МИ-8, пять КА-52 и пять МИ-28.
Впервые Парад Победы в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в городе Москве. В парадном строю прошли более 40 тысяч военных и 1850 единиц техники. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский, принимал Парад Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
Среди участников Парада Победы 1945 года было 87 уроженцев Верхневолжья. В настоящее время в Тверской области проживают три ветерана - участника Парада 45-го. Владимир Николаевич Левандовский и Павел Павлович Кабанов проходили по Красной площади в составе сводного батальона Калининского суворовского военного училища, Николай Александрович Карпов принимал участие в Параде в составе центральной военно-технической школы дрессировщиков.
24 июня 2020года в Тверской области салют в честь 75-летия Великой Победы увидят жители Городов воинской славы Твери и Ржева, Городов воинской доблести Белого и Зубцова. Праздничный салют состоится в 23:00, одновременно с салютом в Москве.
К дате праздничных мероприятий в Верхневолжье приурочены онлайн-флешмобы «Голубь мира», #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ
и другие акции, которые проходят в социальной сети «ВКонтакте» (в группах vk.com/molod_tver
, vk.com/pmctver
).
Пресс-служба Правительства Тверской области